Das mais de 200 queixas de assédio feitas no ensino superior, 18% resultaram em sanção

É uma realidade "oculta" em muitos sectores da sociedade, mas começa a destapar-se no ensino superior: entre 2019 e 2023, as instituições de ensino superior (IES) receberam 218 queixas de assédio moral, sexual e situações que incluem cumulativamente a prática destes dois tipos de assédio. Menos de um quinto (18%) resultou em sanção para o agressor. Ainda que tenha havido um maior número de denúncias nos últimos dois anos, isso "pode não significar necessariamente um maior número de casos". "O que pode significar é que hoje as pessoas têm mais informação e têm os canais ao seu dispor. Mas há também a percepção de que ainda há muito por desocultar neste sentido”, notou a professora catedrática do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, Sara Falcão Casaca, que coordenou este estudo.

