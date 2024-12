Temos menos tempo para cuidar uns dos outros

As novas dinâmicas do mundo do trabalho e da vida urbana estão a acentuar o deslassamento das relações pessoais e a aumentar a solidão, diz o sociólogo Fernando Bessa Ribeiro.

Na semana em que se soube do caso da mãe e filho que morreram sozinhos na sua casa em Lisboa, a questão da solidão urbana e do abandono dos idosos regressou à actualidade. Fernando Bessa Ribeiro, doutorado em Ciências Sociais e professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho explicou ao podcast P24, do PÚBLICO, o contexto das mudanças na economia e na sociedade que ajudam a entender situações como esta. Esta entrevista é um extracto desse podcast.