De professora a “Tia de Lisboa”: a trajetória de Adelaide Vieira

Adelaide Vieira trocou a sala de aula no Brasil pela cozinha em Portugal. A ex-professora de Suzano transformou a paixão pela culinária em uma marca de acolhimento.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Adelaide Vieira, conhecida como "Tia de Lisboa", deixou Suzano, na Grande São Paulo, em 2005 para construir uma nova vida em Portugal. Professora de formação, tomou a difícil decisão de abandonar o emprego efetivo na prefeitura para acompanhar os filhos, Humberto e Cícero, que já viviam em Lisboa. "No Brasil, eu tinha medo de deixá-los sair na rua. Aqui, eles podiam ir e vir com liberdade", relembra. A segurança foi o fator decisivo para a mudança, mas o amor pela família foi o que sustentou a escolha.

Adelaide começou sua nova vida trabalhando em jardinagem e limpeza, enquanto se adaptava ao país. Aos poucos, a paixão pela culinária, até então apenas um hobby, começou a tomar forma como uma nova carreira. "Nunca fui cozinheira no Brasil, era professora. Mas aqui, vi uma oportunidade de transformar a cozinha em trabalho", conta.

Seu talento na cozinha ganhou notoriedade com a famosa feijoada, que se tornou tradição nos sábados em Alfama, reunindo dezenas de pessoas. "Minha feijoada é muito requisitada. Tem dias que preparo para mais de 90 pessoas", diz orgulhosa. Além da feijoada, Adelaide diversificou seu cardápio com pratos como estrogonofe, bife acebolado e o frango com quiabo, adaptando a culinária brasileira ao paladar português.

O apelido "Tia de Lisboa" surgiu de forma carinhosa entre os frequentadores dos eventos de samba onde Adelaide trabalhava na portaria e vendia suas primeiras coxinhas. "Até quem não me conhece me chama de tia. É um carinho que me emociona", diz. O nome acabou virando sua marca e é sinônimo de acolhimento e dedicação.

Família como base de sustentação

A mudança para Portugal foi um movimento familiar iniciado por dois de seus irmãos, que depois trouxeram outros parentes. Hoje, a família soma cerca de 50 pessoas vivendo em Portugal e espalhadas por outros países da Europa. "Esse apoio foi essencial. Saber que tinha minha família por perto me deu força para superar os desafios e recomeçar", afirma.

A presença da família não apenas facilitou a adaptação, como também contribuiu para criar uma rede de suporte emocional e prático. "Um ajuda o outro. Quando alguém chega, já sabe que vai ter a quem recorrer", explica Adelaide, que também trouxe a mãe para Portugal, Aldil Vieira dos Santos, Dona Didi, que benzia a todos e nas rodas de samba da família, era vista a cantar e a batucar a bengala no ritmo das músicas. Aos 95 anos, completados em 2023 fez a passagem para o mundo espiritual.

Foto Adelaide Vieira e seu filho primogênito, Cícero Mateus, que cresceu em Portugal com o irmão Betinho e muitos primos Album de família

Adelaide enfrentou os desafios da adaptação com determinação. Regularizou sua situação ao pagar a segurança social e conquistou o Bilhete de Identidade (BI), o que lhe garantiu estabilidade e a possibilidade de contribuir para o sistema. "Sempre mantive tudo regularizado, porque sabia que era importante, especialmente para um futuro mais tranquilo", conta. Hoje, Adelaide aguarda a aposentadoria no Brasil como professora e planeja complementar a renda com o benefício português.

A nova onda de brasileiros em Portugal

Quase duas décadas depois de sua chegada, Adelaide observa a nova onda de brasileiros que se mudam para Portugal. "Hoje está mais difícil por causa da documentação, mas ainda vejo muitos vindo em busca do que eu procurei: segurança e uma vida melhor", comenta. Apesar dos desafios burocráticos, Adelaide acredita que a determinação de quem chega continua sendo a chave para uma boa adaptação.

Hoje está mais difícil por causa da documentação, mas ainda vejo muitos vindo em busca do que eu procurei: segurança e uma vida melhor

Adelaide reflete sobre sua jornada com gratidão e orgulho. "Valeu a pena. Eu acompanhei o crescimento dos meus filhos e construí uma nova vida. Hoje, ver minha família prosperar em Portugal é a maior recompensa", afirma. Para ela, o título de "Tia de Lisboa" é mais do que um apelido. "É um símbolo do que sempre quis fazer aqui: unir pessoas, levar um pouco do Brasil para a mesa e criar um espaço de afeto e acolhimento."

A trajetória de Adelaide Vieira é um exemplo de superação e reinvenção. Entre receitas brasileiras e histórias de vida, ela construiu mais do que uma carreira: criou laços que transcendem fronteiras e gerações.