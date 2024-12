Oito brasileiros são presos na França com títulos da CPLP. Sete são deportados

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Oito brasileiros foram presos nesta semana na França, dos quais sete foram deportados para o Brasil. Um ainda continua detido naquele país, com a opção de ser mandado para Portugal ou para território brasileiro, segundo o advogado Alfredo Roque, da VE Consultoria. Todos portavam a autorização de residência emitida pelo Governo luso por meio do acordo de mobilidade fechado com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Esse documento, porém, não tem validade em nenhum outro país da União Europeia, que já questionou o Executivo português sobre sua emissão.

Roque conta que foi procurado por telefone, na tarde de sexta-feira (13/12), pelo brasileiro que continua na França. O homem, nascido em Manaus, no Amazonas, relatou que ele e mais sete colegas haviam sido presos pela polícia por estarem trabalhando como pedreiros na França. “Esse brasileiro é meu cliente. Ele me disse que estava com o passaporte retido e lhe foi dada à opção de ser deportado para Portugal ou para o Brasil”, afirma o advogado. “Eu havia recomendado a ele que não saísse de Portugal até que a situação documental dele estivesse resolvida”, acrescenta.

Antes de viajar, no entanto, o brasileiro disse ao advogado que iria para a França, pois o salário mensal de pedreiro naquele país era de 2.200 euros (R$ 13,9 mil) ante 820 euros (R$ 5,2 mil) em Portugal. Segundo Roque, o brasileiro havia sido atendido pela Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no início de novembro, quando fez a biometria. “Portanto, estava perto de receber o cartão tradicional, de plástico, de autorização de residência em Portugal. Foi o comprovante desse atendimento feito pela AIMA que evitou que ele fosse deportado para o Brasil com os outros sete brasileiros”, ressalta.

Alerta e desespero

Roque relata que disse ao cliente que só poderia auxiliá-lo em território português, porque não tem autorização para advogar na França. “Primeiro, preciso ver qual foi o código que a polícia carimbou no passaporte dele, para que as providências sejam tomadas. Ainda não sei se ele já embarcou para Portugal ou se preferiu retornar para o Brasil”, destaca o advogado. “Na França, num caso como esse, o melhor suporte a brasileiros é o consulado, que tem contato direto com as autoridades locais”, complementa. Procurado pelo PÚBLICO Brasil pelo telefone de emergência, o consulado em Paris não atendeu a ligação.

Para o advogado, esse caso é ilustrativo para os brasileiros: “Ninguém deve viajar para nenhum país da Europa ou de outra parte do mundo sem a documentação adequada. Não é possível que as pessoas acreditem no que dizem youtubers e influencers na internet, de que tudo é muito fácil em Portugal e em outros locais. Já vi postagens em que os youtubers dizem que, com apenas 10 euros (R$ 63), é possível fazer as compras do mês em Portugal. Isso é mentira”, assinala. “Entendo que algumas pessoas estão desesperadas atrás de salários maiores, mas as pessoas não podem se deixar guiar por esse sentimento”, afirma.

Roque diz que tem atendido muitos brasileiros, e todos os seus clientes estão trabalhando em Portugal, contribuindo com a economia do país, repassando recursos para a Segurança Social. “Contudo, os custos em Portugal são em euros, e os salários locais não são altos. Sendo assim, é preciso muito planejamento antes de se mudar do país. As pessoas não merecem se submeter a morar em um apartamento pequeno com mais 20 ou 40 pessoas”, alerta. “Todo cuidado é bom antes de sair do Brasil em busca de um sonho em outro país”, emenda. O sonho pode virar pesadelo, como o do brasileiro detido na França.