Mesmo com 38 anos de diferença, no comité central do PCP fala-se de “igual para igual”

António Filipe e Inês Guerreiro fazem parte do novo comité central, eleito este sábado. Em conversa com o PÚBLICO, lamentam a falta de disponibilidade do PS para responder aos problemas.

No comité central do PCP discute-se de “igual para igual”, independentemente da idade, garante a "novata" Inês Guerreiro e o "veterano" António Filipe. A dirigente da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) tem 23 anos e, a partir deste sábado junta-se ao deputado comunista, de 61 anos, naquele órgão, onde as posições dos mais jovens são encaradas “em pé de igualdade” com todas as outras.