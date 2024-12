Eles adoram a família. Só querem passar o Natal sozinhos

No ano passado, Brian Brister teve o seu Natal ideal: bebeu gemada, fez o pequeno-almoço, viu filmes de Natal e vestiu-se a rigor para um jantar de quatro pratos. Fez tudo isto sozinho e foi maravilhoso.

“Fiz precisamente o que queria fazer durante todo o dia”, disse Brister, 37 anos, fotógrafo, cantor e técnico de saúde baseado em Nashville, nos Estados Unidos da América. “Foi estranho em alguns aspectos, mas muito especial noutros.”

A família de Brister reúne-se todos os anos no Mississípi para as festas de fim de ano — o que, para além das despesas e do planeamento, significa o trabalho árduo de viajar nas férias.

“Acaba por dar muito trabalho”, disse Brister. “Adoro a época festiva, mas sinto-me sempre um pouco desiludido no dia de Natal por não ser tudo o que eu esperava que fosse.”

Além disso, “apesar de adorar a minha família, e de a minha família ser muito unida, há sempre momentos de stress por estarmos todos juntos numa sala durante vários dias”, acrescentou. “O facto de não ter existido nada disso foi lindo.”

Brister faz parte de um grupo crescente de pessoas que têm famílias amorosas mas que optam por passar as férias sozinhas. Alguns são introvertidos que não gostam de trocas de presentes de alta pressão; outros estão a fazer uma pausa nas canções de Natal com parentes julgadores ou bêbados; e alguns adoram a união com as suas famílias — mas não no Natal.

Muitos dos que já o fizeram dizem que é subestimado e poderoso, e as pessoas que estão a planear fazê-lo pela primeira vez neste ano dizem que estão ansiosas por absorver alguma tranquilidade muito necessária.

“Deixámos de nos perguntar o que é que nós queremos para dar tudo às outras pessoas”, afirma Brister. Por vezes, não há problema nenhum em dizer: “O que é melhor para mim neste momento? E fazer isso”.

Solitude ≠ solidão

Os especialistas atribuem o desejo das pessoas de passarem o Natal sozinhas a vários factores, incluindo o facto de as reuniões familiares poderem ser intensas e, quando se misturam com os preparativos para as férias, as viagens e as despesas com presentes, os níveis de stress podem disparar.

O estigma em torno da escolha de passar as férias natalícias sozinho está a mudar, incluindo nas redes sociais, onde algumas pessoas estão a celebrar e a desfrutar da sua solitude nas férias.

“As normas estão a mudar”, afirma Thuy-vy Nguyen, psicóloga social que fundou o Laboratório da Solidão da Universidade de Durham, em Inglaterra. “Vemos que os agregados familiares com um só adulto estão a aumentar no mundo desenvolvido e que mais pessoas permanecem solteiras ou casam mais tarde.”

Nguyen — coautora de Solitude: The Science and Power of Being Alone — sublinhou que a solidão e a solitude não são a mesma coisa.

“Quando falamos de solidão, estamos a falar de uma experiência negativa, tanto a nível cognitivo como emocional”, disse Nguyen. “Como investigadores, temos tendência a tratar a solitude mais como um estado de estar sozinho.”

A escolha, segundo Nguyen, é um factor crítico. Alguém que decide passar as férias sozinho é totalmente diferente de alguém que se sente forçado a fazê-lo com base nas suas circunstâncias. Segundo ela, se alguém não optar por estar sozinho, pode sentir-se isolado, o que faz parte da epidemia de solidão e que constitui uma grave ameaça para a saúde.

“Um dos elementos-chave da solidão que determina a forma como nos sentimos nela é o elemento da escolha e da autonomia”, afirmou. “Dito isto... a solitude prolongada pode levar à solidão.”

Por outras palavras, é preciso ter cuidado para não se afastar da socialização. Está provado que a solidão promove problemas como a depressão e até aumenta o risco de demência.

Shannon Rosa, uma enfermeira da unidade de cuidados intensivos neonatais em Atlanta, procurava a solidão nesta época festiva. Por isso, reservou uma viagem para uma pessoa a Nova Iorque no Natal.

“Estou numa carreira em que dou muito de mim, mental, emocional e fisicamente, e apercebi-me de que precisava de me dar algo neste ano”, disse Rosa, 25 anos. “O tempo que damos a nós próprios é tão importante como o tempo que damos às outras pessoas.”

Este será o primeiro ano em que se aventurará sozinha no Natal. Ela disse que a família, em Nova Jersey e na Geórgia, foi compreensiva quanto à sua decisão.

“Sinceramente, estou muito entusiasmada por passar o Natal sozinha”, disse Rosa, que espera assistir a uma actuação das Radio City Rockettes e ver a imponente árvore de Natal do Rockefeller. “Há felicidade em tomar decisões por conta própria sobre o que queremos fazer com o nosso tempo.”

Estudos demonstraram que a prática da solitude tem várias vantagens psicológicas, incluindo o facto de inspirar a criatividade e promover a calma.

“Os benefícios da solidão vêm da liberdade emocional e cognitiva que ela nos proporciona”, disse Nguyen, acrescentando que, para que a solitude seja restauradora, a pessoa precisa de abraçar os momentos de silêncio em vez de tentar escapar deles.

O primeiro Natal sozinha

Liz Ivy teve uma epifania semelhante à de Rosa há dois anos, quando decidiu passar o seu primeiro Natal sozinha em casa, em D.C. Gostou tanto, disse, que optou por repetir a experiência no ano seguinte e está a planear passar também este Natal sozinha.

“As férias são um pouco stressantes; há muita coisa a acontecer, há muita pressão”, disse Ivy, 30 anos, que em anos anteriores viajou para a zona de São Francisco para passar o Natal com a família. “Eu voltava depois das férias a sentir-me tão esgotada e exausta.”

Como Brister, Ivy disse que muitas vezes se sente melancólica na época do Natal.

“Qualquer evento em que haja muita antecipação normalmente não corresponde às expectativas”, disse ela. “Sempre me senti um pouco triste no Natal. Sinto que há sempre algum tipo de desilusão.”

Ivy visita a Califórnia no Dia de Acção de Graças todos os anos e, dada a proximidade entre os dois feriados, decidiu que as viagens consecutivas eram demasiado cansativas.

“Tenho a obrigação de ir a casa porque sempre o fiz, mas posso mudar de ideias; não tenho de ir sempre a casa”, disse Ivy, que trabalha em vendas e se mudou recentemente para Nova Iorque. “Percebi que preciso de cuidar de mim primeiro.”

O seu primeiro Natal sozinha foi em 2022 e a família não reagiu bem.

“Disse-lhes pessoalmente no Dia de Acção de Graças e isso quase arruinou o Dia de Acção de Graças”, disse Ivy, explicando que receava que a família pensasse que ela era ingrata para com eles, o que está longe de ser verdade. “Senti-me bastante culpada quando fiz a escolha”.

Um membro da família referiu que compreendia se ela quisesse passar as férias com um companheiro, mas o facto de ela ter escolhido passar o Natal sozinha foi o que tornou a sua decisão tão dolorosa.

“Para mim, foi um momento em que pensei: 'Porque é que existe um padrão na sociedade em que eu podia escolher passar as férias com um parceiro, e isso seria bom, mas eu escolher passar sozinha é visto como uma coisa tão má?' Não devia fazer diferença.”

Quando contou aos amigos e colegas a sua decisão de passar o Natal sozinha, eles responderam com um olhar triste e um lamentável “lamento imenso”.

“Não gostei”, disse Ivy sobre as suas reacções.

Mas à medida que o Natal se aproximava, Ivy disse que se sentia cada vez mais entusiasmada com a perspectiva de passar o feriado na própria companhia.

“Quanto mais se aproximava a data, mais eu pensava: 'Mal posso esperar. Criei este dia fantástico e estou tão entusiasmada com ele'”, disse, acrescentando que decidiu partilhar os seus planos de Natal no TikTok para diminuir o estigma de passar as festividades sozinha e inspirar outras pessoas que estavam a pensar fazer o mesmo. “Na verdade, foi um processo muito emocionante para mim pensar; tirar o stress e a pressão e pensar: 'Quais são as minhas coisas favoritas para fazer nas férias?'”

Ivy dá o tom decorando uma árvore de Natal, acendendo velas e tocando música festiva.

Ela planeia começar a véspera de Natal como fez nos últimos anos, indo a um café local para ler um livro. Depois, vai comprar flores para si própria e visitar um museu. Depois de preparar um jantar reconfortante, encerrará a noite com um banho e uma máscara facial.

No dia de Natal, Ivy costuma ir a uma aula de ginástica pela manhã antes de tomar um café e sair para um longo passeio. Prepara uma refeição reconfortante – como massa fresca com almôndegas e um bolo de limão caseiro para a sobremesa. Gosta de acabar a noite a fazer um puzzle.

“Dar prioridade às coisas de que gostamos nos feriados traz de volta muita alegria na celebração, o que muitas vezes me é difícil quando viajo”, disse Ivy.

Ela também reserva um tempo para conversar por vídeo com a família no Natal.

“É um momento muito intencional e podemos fazer algo em conjunto sem que eu tenha de atravessar o país de avião”, afirmou.

Ivy planeia continuar a sua tradição de passar o Natal sozinha até constituir família.

“Os melhores Natais que tive na minha vida adulta foram os que passei sozinha”, disse. “Pode ser uma experiência realmente fortalecedora.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post