Num debate sobre o Ministério Público (MP), a propósito da entrevista do procurador-geral da República, entre Garcia Pereira e Luís Rosa que se tornou imediatamente confrontacional, o jornalista, que Garcia Pereira cognominou “defensor oficioso do MP”, afirmou que as reacções à chamada “delação premiada” se deviam a um “complexo com a PIDE”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt