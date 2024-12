Síria

Muito se sabe sobre os últimos acontecimentos na Síria. Criada em 1916 por um acordo entre a França e o Reino Unido, como protectorado, tornou-se independente em 1945. É um país ocupado por gentes de diversas origens e religiões. Destacam-se nestes grupos os sunitas, cristãos, alauitas, drusos e iazidis, e outros. Há também os curdos, que são um grupo étnico maioritariamente sunita e que reclamam uma pátria composta pelo curdistão sírio, turco, iraquiano e iraniano.

O Ocidente juntou nas colónias/protectorados diversos povos/culturas com interesses por vezes muito divergentes, como são os casos da Síria, do Iraque, da Turquia e do Irão, com a inclusão do povo curdo. Para agravar a situação, o fundamentalismo islâmico, com as muitas caras que apresenta, expandiu-se por todos estes povos. É uma região de grandes riquezas (petróleo, gás, etc.). Estes povos, religiões e culturas sofrem a interferência de interesses exteriores, que os vão manobrando de acordo com as conveniências de cada momento. Não sabemos qual o futuro da Síria, mas esta mescla de culturas, povos, religiões é susceptível de graves confrontos que poderão trazer mais problemas do que aqueles que existiam com o deposto Bachar al-Assad, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

O exemplo das cooperativas de habitação

O editorial da edição de ontem do PÚBLICO aborda de forma clara os custos com a habitação. Face a este editorial, ocorreu-nos o exemplo da Nabância – Cooperativa de Habitação Económica, em Tomar, instituição que teve um papel importante, durante três décadas, no acesso à habitação a custos controlados. Tanto quanto nos recordamos, a cooperativa foi então financiada pelo Instituto Nacional de Habitação, levando-me à pergunta sobre o motivo desta, ou de outras cooperativas semelhantes, terem deixado de ser financiadas. O conjunto de habitações da Nabância estão valorizadas por amplos espaços verdes e um bar.

Mário Santos, Tomar

Mau presságio

Que caminhos políticos, económicos, sociais e culturais irá percorrer a nova América de Trump? Quando faz uma celebração, com direito a convidados e champanhe, depois da demissão do actual responsável do FBI e ainda de imediato fez o convite ao chefe de Estado chinês para estar presente no acto da sua tomada de posse, tenho a pulga atrás da orelha com este tipo de atitudes, pois o senhor Trump tem passado ao lado de questões muito importantes sobre as quais não se pronuncia.

Vejam-se as atitudes de confronto e provocatória das Forças Armadas Chinesas que, como é do conhecimento público, apresentou uma frota de navios de guerra e aviões nos mares do estreito de Taiwan que mais parecia uma entrada em combate da Terceira Guerra Mundial. Outra questão premente é o facto de o Trump nunca defender a Ucrânia e dar a entender que a única coisa que espera é uma vitória do seu fiel aliado Putin.

Será este o futuro caminho do futuro inquilino da Casa Branca? Se estas figuras que não passam de ditadores maléficos vão ser o seu barómetro político, será um verdadeiro retrocesso da história americana e de todos os regimes democráticos.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

A Palestina, o Grande Israel e um massacre silencioso

A materialização do velho sonho sionista de construção do “Grande Israel” parece seguir de vento em popa. A queda da ditadura de Bashar al-Assad forneceu ao Governo israelita a mais recente “justificada razão” para dar seguimento ao objectivo principal de tanto conflito: a construção (alguns chegam mesmo a dizer recriação) do “Eretz Yisrael”. Objectivo que, mesmo se verbalizado por poucos, é desejado por muitos.

Ao mesmo tempo que aqueles que se manifestam nas ruas de muitas cidades contra o massacre na Palestina, gritando “do rio até ao mar, a Palestina será livre” são chamados antissemitas, as Forças Armadas de Israel, sob o argumento de autodefesa do seu país, vão dando forma aos velhos sonhos de muitos judeus, enquanto outros reactivam a polémica em torno do verdadeiro espaço do “Grande Israel”: se o território situado entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo ou se o que se estende “desde o rio do Egipto até ao grande rio, o Eufrates” (Génesis, 15:18).

O certo é que Gaza está destruída, a Cisjordânia diminuída e o Sul do Líbano e parte do Sudoeste da Síria ocupados. Entretanto, como se fora um ritual banal, e quase em silêncio, os palestinianos continuam a ser massacrados e forçados a deslocações contínuas, sendo cada vez mais difícil contar as vítimas. E assim, como diz Mia Couto pela voz do médico Hadrian Schreiber, “o que não se pode contar converte-se em nada”.

Luís Pardal, Lisboa