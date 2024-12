Mercados, doces e festas de Natal para toda a família

Já falta pouco para o Natal – e nós aqui na Fugas não queremos que lhe falte mesmo nada nesta quadra tão especial. Pencas das boas? Temos. Batatas? Também. Azeite? Com certeza. Filhós? Idem aspas. Festas para toda a família? Ora essa. Venha daí, que temos muito para servir.

Começamos em Santa Maria da Feira, onde a Alexandra Couto abre a Parada dos Sonhos, o desfile de personagens encantadas que este ano se associa ao parque temático de Perlim e enche as ruas da cidade de cor e alegria. Se é, contudo, dos que privilegia um Natal mais autêntico, é rumar à Pampilhosa da Serra na companhia da Paula Sofia Luz. É lá que se festeja, até dia 22, o Natal Serrano, onde o Pai Natal não entra. Há uma fogueira comunitária, uma eira da brincadeira para os mais novos e o sabor inconfundível da filhó espichada acabada de fritar.

Pela Guarda, amassa-se por estes dias a bola parda, um doce feito à base de ingredientes simples, como canela e azeite, mas com sabor inconfundível. A Maria José Santana esteve à conversa com Ludovina Margarido, que segue uma receita com mais de 120 anos.

Já o José Augusto Moreira andou pelos campos de Carvalhais, Mirandela, a ver como crescem, bonitas, as pencas indispensáveis na mesa de consoada. E depois ainda deu um salto a Montalegre, onde a cooperativa local decidiu criar um packaging especial para a época natalícia. São três quilos de batata, "o minério do Barroso", num saco de três quilos, em papel, onde se explica a qualidade diferenciadora do produto.

E, lá está, porque não queremos que lhe falte nada, temos uma deliciosa crónica do Pedro Garcias sobre o azeite da terrinha e um artigo da Mara Gonçalves sobre os azeites da Casa Relvas.

Por hoje estamos conversados. Bom fim-de-semana, boas fugas e boas festas!