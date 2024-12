Semana com três líderes possíveis na I Liga

Vão ser dias animados os que se aproximam na I Liga de futebol. Com o Sporting em primeiro lugar mas a somar quatro derrotas consecutivas em todas as competições, os "leões" têm já hoje, contra o Boavista, um teste importante para saber se conseguem manter a liderança.

Em caso de vitória é certo que o clube de Alvalade se manterá no topo da tabela mais uns dias, mas caso não consiga derrotar os boavisteiros corre o risco de ser ultrapassado pelo Benfica. Os "encarnados" vão domingo à Vila das Aves defrontar o AVS e, se os "leões" não tiverem cumprido a sua parte, podem assumir a liderança. Terão para isso, claro, de vencer.

As "águias", contudo, terão ainda uma segunda oportunidade para roubarem o primeiro lugar aos rivais lisboetas. Isto porque, na quinta-feira, defrontam o Nacional, na Choupana, num jogo que estava em atraso devido ao mau tempo que se fazia sentir na data inicialmente agendada para a partida. Por isso, se Sporting e Benfica vencerem os seus jogos deste fim-de-semana, os benfiquistas jogam na Madeira a hipótese de, aí sim, ficarem no topo da classificação, sem que os sportinguistas possam fazer nada para o impedir.

À espreita, desejando que tudo isto corra mal, estará o FC Porto, que também ele poderá assumir a liderança da I Liga, embora num cenário bem mais improvável. Os "dragões" precisam de vencer o Estrela da Amadora na segunda-feira, no Dragão, e depois esperar que Benfica e Sporting somem derrotas nos seus jogos.

Aqui encontra o calendário desta 14.ª jornada da I Liga e os horários das transmissões televisivas e aqui a mesma informação relativa à II Liga, onde, por agora, Tondela e Penafiel ocupam os lugares de subida automática à I Liga.

Pelo meio, o Sporting terá ainda uma difícil partida da Taça de Portugal. Na quarta-feira, os homens de Alvalade inauguram os oitavos-de-final da prova e recebem um Santa Clara que está a realizar uma primeira metade do campeonato impressionante (são quartos classificados). Aqui encontra o calendário e os horários das partidas.

E uma nota para o Vitória de Guimarães que, quinta-feira, defronta a Fiorentina na sexta jornada da Liga Conferência, onde ocupa um brilhante segundo lugar, apenas atrás do Chelsea.

Nos principais campeonatos nacionais europeus, todas as atenções estarão centradas no derby de Manchester. O City de Pep Guardiola e o United de Amorim encontram-se num jogo cheio de história e de histórias e quando ambas as equipas atravessam um mau momento.

Mas em Itália, segunda-feira, também há um "jogo grande" com a Lazio a receber o Inter de Milão sabendo que em caso de triunfo ultrapassa os seus adversários na tabela podendo ficar no grupo dos segundos classificados.

Por fim, nota para a final da Taça Intercontinental, a última que se disputará enquanto tal, pois em 2025 haverá um novo Mundial de clubes com todo um formato inovador e onde Benfica e FC Porto marcam presença. Para já, quarta-feira, Real Madrid e o vencedor do duelo entre os mexicanos do Pachuca e os egípcios do Al-Ahly decidem, no Qatar, quem ficará com o troféu.

Nas restantes modalidades desportivas, quarta-feira à noite, na Póvoa de Varzim, Portugal defronta os Países Baixos em mais um jogo relativo à ronda principal de acesso ao Campeonato da Europa de 2026 de futsal.

No hóquei em patins, já neste sábado, jogam-se as partidas da segunda mão dos oitavos-de-final da taça Europa com vários emblemas nacionais em acção.

No basquetebol, terça-feira, o Benfica defronta os alemães do Niners Chemnitz, em partida a contar para a sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

E no voleibol é na quinta-feira que Sporting e Benfica competem nas provas europeias, com os "leões" a defrontarem os finlandeses do AKAA Volley, na segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge, e as "águias" e debaterem-se com os italianos do Trentino, na mesma fase mas da Taça CEV.

