“Não vou desistir”, garante Presidente sul-coreano desafiando a sua destituição

O Parlamento da Coreia do Sul aprovou este sábado a abertura de um processo de destituição do Presidente Yoon Suk-yeol por ter tentado impor a lei marcial no país. O terceiro chefe de Estado a ser alvo de uma moção semelhante na história do país, no entanto, mostrou-se desafiador, acusando os deputados de impor uma “ditadura legislativa” e garantindo: “Não vou desistir”.

