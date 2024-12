Mistério dos drones em Nova Jérsia preocupa autoridades locais e população

FBI e Casa Branca afirmam que não há indicações que as aeronaves sejam um risco de segurança e Pentágono nega que tenham ligação ao Irão. Autoridades locais e estaduais pedem maior investigação.

Durante as últimas semanas, vários drones têm sido avistados sobre os céus do estado norte-americano de Nova Jérsia, causando pânico e especulação entre a população. Apesar de o FBI e a Casa Branca garantirem que não representam qualquer risco de segurança, o governador do estado, Phil Murphy, pediu ao Presidente Joe Biden que dedicasse mais recursos para descobrir a origem das aeronaves, depois de múltiplos avistamentos.

Segundo a Forbes, a linha de denúncia do FBI para estes casos recebeu mais de 3.000 informações de avistamentos nas últimas duas semanas, sendo que os primeiros registos de observações são de Novembro. Só no passado domingo, segundo o governador do estado, houve 49 relatos de avistamentos de drones.

Numa entrevista à CNN na quinta-feira, Tony Perry, presidente da câmara de Middletown, em Nova Jérsia, afirmou que, na passada semana, havia informação de pelo menos 40 avistamentos de drones do tamanho de um automóvel a voar sobre a cidade a mais de 100 quilómetros por hora.

"Vêem-se luzes vermelhas e verdes a piscar nos cantos. Muda de direcção, vai de 90 para 270 graus, voa em direcções diferentes", contou um residente de um estado de Nova Jérsia à CNN. Para além de Nova Jérsia, drones foram vistos nos estados vizinhos da Pensilvânia e de Nova Iorque.

"Parece que muitos dos avistamentos relatados são de facto aeronaves tripuladas a operar legalmente”, disse o FBI e o Departamento de Segurança interna num comunicado conjunto. “Não há relatos ou confirmações de avistamentos de drones em qualquer espaço aéreo restrito.”

Em conferência de imprensa, o porta-voz de Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, sublinhou que as autoridades não tinham descoberto qualquer “actividade ou intenção maliciosa nesta fase específica” da investigação, mas que os avistamentos “evidenciam, no entanto, uma lacuna nas autoridades”, pedindo ao Congresso para passar legislação para "alargar e expandir as actuais autoridades de combate aos drones", que continuam a investigar o caso.

No entanto, as autoridades locais e estaduais continuam a pedir uma investigação mais profunda. Numa carta dirigida a Biden, Phil Murphy escreveu que “se tornou evidente serem necessários mais recursos para compreender o que está por detrás” desta questão.

“Apelo respeitosamente a que continue a dar instruções às agências federais envolvidas para que trabalhem em conjunto até descobrirem respostas sobre o que está por detrás dos avistamentos de aeronaves não tripuladas”, sublinhou o governador, que pertence ao Partido Democrata.

Já o presidente da câmara de Middletown, do Partido Republicanos, fez críticas à actuação das autoridades federais. “Não creio que o Governo federal tenha levado o assunto a sério até à data”, afirmou à CNN. “Como é que alguém pode ficar sentado e dizer que não há uma ameaça iminente.”

Jeff Van Drew, congressista republicano eleito por Nova Jérsia, numa entrevista à Fox News, levantou suspeitas de que se tratem de drones iranianos enviados a partir de uma base aérea móvel ao lago da Costa Leste dos Estados Unidos. Uma alegação prontamente refutada pelo Pentágono. A porta-voz, Sabrina Singh, garantiu que “não há qualquer verdade” nas afirmações do congressista republicano: “Não há nenhum navio iraniano ao largo da costa dos Estados Unidos e não há nenhuma base aérea móvel que lance drones em direcção aos Estados Unidos”.