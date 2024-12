Pelo menos cinco mortos no naufrágio de um barco de migrantes na Grécia

Pelo menos cinco migrantes morreram e cerca de 40 estão desaparecidas após um naufrágio ao largo da costa da Grécia. Outras 39 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira grega.

A embarcação em que viajavam os migrantes naufragou a cerca de 12 milhas náuticas (mais de 22 quilómetros) ao largo da ilha grega de Creta, de acordo com relatos da televisão grega ERT.

As autoridades gregas lançaram uma operação de busca e salvamento perto de Gavdos, mais a sul, e confirmaram que estão a ser ajudados por uma fragata italiana, que estava na zona.

Segundo a AFP, um homem resgatado foi levado para o hospital na cidade de Chania, na ilha de Creta para ser tratado nos cuidados intensivos. Os migrantes resgatados foram acolhidos temporariamente num centro de exposições na cidade, segundo as autoridades locais citadas pelo jornal local Neakriti.

A chegada de migrantes à Grécia aumentou 25% este ano, devido à intensificação dos conflitos, sobretudo no Médio Oriente.

Cerca de 100 pessoas morreram na rota migratória do Mediterrâneo Oriental em 2024, incluindo treze crianças, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Este número aumenta para mais de 1600 quando se tem em conta as rotas do Mediterrâneo Ocidental e Central, sendo esta última a mais mortífera das três.