Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro preso por suspeita de interferir em investigação

Polícia Federal prendeu o general Braga Netto para “evitar reiteração das acções ilícitas”. O militar é um dos acusados, junto com o ex-Presidente, de planear um golpe de Estado no Brasil.

A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do Governo de Jair Bolsonaro e também candidato a vice-presidente nas eleições de 2022. Braga Netto foi detido na sua casa do Rio Janeiro e levado para uma dependência militar do Comando Militar do Leste. Endereços ligados ao general também foram alvo de buscas e apreensões.

Também foi alvo de buscas da Polícia Federal (PF) o coronel da reserva Flávio Peregrino, principal ajudante de Braga Netto desde o Governo Bolsonaro. Os dois são suspeitos de obstrução da justiça, mas só o general foi alvo de prisão preventiva.

A operação deste sábado foi pedida pela PF e autorizada pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que levantou o sigilo sobre a decisão esta manhã no Brasil. A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu aval à prisão do general Braga Netto e concordou com as medidas determinadas por Moraes.

As suspeitas relacionadas à tentativa de interferir nas investigações vêm sendo acumuladas desde Setembro de 2023, quando o tenente-coronel Mauro Cid teve homologado seu acordo de delação premiada no STF – o acusado passa informação relevante para a investigação em troca de uma pena prisão mais reduzida.

O próprio Mauro Cid relatou a Alexandre de Moraes, durante um depoimento no STF, que Braga Netto recorreu a ajudantes para ter acesso a detalhes dos seus depoimentos. A PF apreendeu, no início do ano, na sede do Partido Liberal (PL), o partido de Bolsonaro e Braga Netto, na mesa usada pelo coronel Peregrino, um documento redigido à mão com pontos que teriam sido abordados pelo tenente-coronel na delação premiada.

A PF afirma que são cumpridos ainda "dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal". As medidas judiciais teriam como objectivo, segundo a PF, "evitar a reiteração das acções ilícitas".

A operação estava prevista para ter acontecida na quinta-feira, no entanto, o general Braga Netto, porém, estava com a família em viagem de férias em Alagoas, tendo o seu regresso previsto para este sábado. A PF deteve o general na reserva no regresso a casa que mantém em Copacabana.

A operação está relacionada com o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. A defesa do general da reserva ainda não se manifestou sobre a prisão. Quando as revelações da PF vieram à tona em Novembro, o seu advogado, Luis Henrique Prata, disse que a defesa não poderia pronunciar-se por não ter tido pleno acesso às investigações.

Em nota, o Exército brasileiro afirmou que está a acompanhar as diligências realizadas por determinação da Justiça e colabora com as investigações em curso. "A Força não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército brasileiro com as demais instituições da República", completa o texto.

Braga Netto foi ministro da Casa Civil e da Defesa no Governo de Bolsonaro. Só deixou o executivo para se filiar no PL e compor, como candidao a vice-presidente, a “chapa” presidencial na campanha pela reeleição de Bolsonaro.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo