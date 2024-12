Morreu Isak Andic, criador da marca Mango, numa queda em Barcelona

O empresário de 71 anos caiu de uma ravina enquanto praticava montanhismo em Barcelona com o filho. Isak Andic fundou a Mango com o irmão nos anos 70. Era a pessoa mais rica da Catalunha.

Morreu o empresário Isak Andic, fundador da Mango e a pessoa mais rica da Catalunha. Tinha 71 anos. A notícia foi avançada este sábado, 14 de Dezembro, à comunicação social espanhola por fontes policiais e da empresa. Isak Andic, praticante habitual de montanhismo,​ caiu de uma ravina ao final da manhã deste sábado junto às grutas de Salnitre, na montanha espanhola de Montserrat, em Barcelona.

O alerta para o acidente chegou aos Mossos d’Esquadra por volta das 13h. A polícia catalã recebeu a informação de que um homem de 71 anos, na companhia do filho, tinha sofrido uma queda numa ravina. Mais tarde, confirmaram que a vítima era Isak Andic, nascido em 1953 em Istambul, criador em 1972 (juntamente com o irmão, Nahman) a multimilionária marca de fast fashion, que ainda no ano passado registou um novo recorde de vendas: 3,1 mil milhões de euros.

A identidade da vítima mortal foi avançada por fonte policial ao El País, mas foi entretanto confirmada também pelo presidente da Catalunha, Salvador Illa. "Consternado pela perda de Isak Andic, um empresário empenhado que, com a sua liderança, contribuiu para tornar a Catalunha grande e projectá-la no mundo", escreveu na rede social X: "Deixou uma marca inesquecível no sector da moda catalã e mundial. As minhas condolências e de todo o Governo à família, amigos e à equipa Mango."

Um guia turístico que trabalha na zona das grutas de Salnitre, região de Collbató, disse ao El País que ​os helicópteros da equipa de busca e resgate sobrevoaram a região do acidente, ainda antes de a morte de Isak Andic ter sido tornada pública. Quando ​o guia perguntou aos bombeiros a origem daquele aparato, eles ter-se-ão recusado a explicar os contornos do acidente.

Isak Andic era, neste momento, o presidente não executivo da Mango. Toni Ruiz, o director executivo da marca de roupa, já confirmou a morte do fundador e lamentou a sua "morte inesperada". "Isak foi um exemplo para todos nós. Dedicou a sua vida ao projecto Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, à sua liderança inspiradora e ao seu compromisso inabalável com valores que são aqueles que ele próprio impregnou na nossa empresa", escreveu entretanto numa nota de imprensa.

Toni Ruiz comprometeu-se a continuar o legado de Isak Andic, destacando que a marca espanhola "reflecte as realizações de um projecto empresarial marcado pelo sucesso, mas também pelas suas qualidades humanas, a sua proximidade e o cuidado e carinho que, sempre e em todos os momentos, transferiu para toda a organização".​​