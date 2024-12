Acusado de homicídio, Luigi Mangione é um jovem atraente, um justiceiro ou um criminoso?

Nos últimos dias, Luigi Mangione passou a estar em toda a parte. Nos ecrãs das televisões, em fotografias espalhadas pelas redes sociais, nas primeiras páginas de jornais. O motivo: foi identificado como o autor dos disparos que vitimaram o CEO da UnitedHealth, Brian Thompson, enfrentando cinco acusações, incluindo homicídio privilegiado. No entanto, as reacções às imagens, que mostram um jovem com uma aparência agradável e cuidada, não foram as que se poderiam esperar para um homem que matou, premeditadamente, outro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt