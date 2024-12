Na Feira, o Pai Natal trocou o trenó pela mota e desfila com entourage burlesca

À solta pelas ruas de Santa Maria da Feira, este ano o Pai Natal não está só no parque temático e desfila de sidecar, entre carros alegóricos e dançarinos em traje com laivos burlescos.

Todos os anos, por esta altura, o centro de Santa Maria da Feira transforma-se para se ajustar a Perlim: certas ruas ficam vedadas ao trânsito para milhares de visitantes subirem sem risco a alameda até à Quinta do Castelo, zonas de habitual estacionamento passam a acolher tendas de artesanato natalício e lambarices da quadra, os prados nas margens do Cáster ocultam o verde sob as estruturas de uma pista de gelo e uma tenda de circo, e cafés e restaurantes ficam lotados com forasteiros que vieram de perto e de longe para ver o parque temático de Natal que pode explorar um universo imagético feito apenas de personagens de fantasia, mas se decora com um castelo real com séculos de história e enquadramento cénico quase intocado.