Partilhar, aprender e exercitar a amizade à mesa, com o enólogo Manuel Soares

Manuel Soares nasceu em Baião, no sudeste da região dos Vinhos Verdes, e ali foi criado e começou os estudos. À formação em enologia, feita na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, juntou mais tarde a pós-graduação em Biotecnologia na Universidade Católica do Porto.

Por essa altura, já trabalhava na Aveleda. Foi lá que começou, como estagiário, e ali foi aprendendo e evoluindo. Foi adaptação, aprendizagem e experiência. Com 23 anos de casa, saiu. Durante um par de anos, esteve nos Vinhos Borges e, ao chegar aos cinquenta, decidiu mudar e assumir-se como freelancer na produção de vinhos, como consultor, colocando ao serviço dos novos parceiros todos os seus conhecimentos. E também para poder fazer algumas coisas diferentes, à sua maneira.

Nos dias que correm, é responsável pelos vinhos da Casa de Vila Nova, em Castelões, concelho de Penafiel, onde continua a fazer vinhos de muita qualidade, alicerçados também no bom gosto que lhe é reconhecido. Ali encontrou pessoas com grande dedicação e paixão pelos Vinhos Verdes, como ele. E que lhe dão óptimas condições para produzir vinhos de qualidade, já com provas dadas. Uma parceria com um longo caminho pela frente, como ele próprio admite. Em paralelo, apoia dois pequenos projectos, um em Penafiel e outro em Monção.

O balanço do trabalho na Aveleda é, diz, “excelente” e recorda os anos ali passados com grande satisfação. Sempre com o apoio da família Guedes, com quem desenvolveu grande relação profissional, mas também pessoal. “Por vezes sentia-me da família”, recorda. No entanto destaca sempre a figura do patriarca António Guedes, que o contratou e apadrinhou. Figura carismática da Aveleda, acompanhou-o sempre e deu-lhe todas as condições para desenvolver o seu trabalho.

“Foi quase um pai para mim, tal a maneira como me recebeu e como confiou em mim e no meu trabalho”, diz com orgulho. Respondeu com muitos anos a liderar a equipa de enologia daquela empresa de referência nos Vinhos Verdes, que representou com grande dedicação.

“Horas divertidas, que nos fazem bem”

Manuel Soares adora comer e fazer a ligação de vinhos com comida, algo que foi praticando como enólogo, mas que hoje faz igualmente por claro prazer. Aprecia a culinária tradicional portuguesa, embora conheça várias cozinhas do mundo, cuja experiência lhe vai dando indicações para as harmonizações dos vinhos que ajuda a produzir.

Em Penafiel, o restaurante O Casanova é um dos seus poisos preferidos, onde almoça e janta várias vezes por semana. Ali encontra uma garrafeira fantástica, que inclui os vinhos da Casa Vila Nova.

Para este almoço-conversa com o crítico de vinhos José Silva, Manuel Soares escolheu o restaurante O Casanova

À terça-feira, sempre que pode, junta-se, nesta mesma morada de bem comer, a uma tertúlia de amigos e apreciadores que gostam de comida e bons vinhos, onde se provam coisas simples e outras mais sofisticadas, a par de muito boa disposição. Nestes almoços gosta de trocar opiniões e partilhar ideias enquanto a refeição decorre e se abrem algumas garrafas de vinho. “Para além da amizade, passam-se umas horas divertidas, que nos fazem bem”, diz.

“Apareça numa terça-feira, será sempre bem-vindo”, rematou Manuel Soares na despedida. Ficou, pois, a promessa de ali voltarmos, se possível a uma terça, para participar na tal tertúlia – e, de caminho, aprender mais alguma coisa sobre vinhos, com este senhor dos Vinhos Verdes, na companhia de boa comida.

À MESA

O Casanova

Av. Zeferino de Oliveira, 85, Penafiel

Refeição: pão, broa, ovos rotos, costelinhas de porco fritas; naco de black angus, legumes salteados, batatas fritas à inglesa, arroz de tomate; requeijão com marmelada, docinhos de Penafiel, pão-de-ló

Vinhos: Vila Nova Colheita Tardia 2018, Vila Nova Branco 2023, Vila Nova Azal 2023, Marquês de Lara Avesso 2017

O Casanova e os vinhos Casa de Vila Nova O Casanova foi o local escolhido pelo enólogo para nos sentarmos à mesa. No almoço que enquadrou uma agradável conversa, pão e broa marcaram o começo, acompanhados de ovos rotos mexidos ali diante da mesa e de umas costelinhas de porco fritas apetitosas. O prato principal foi o naco de carne black angus grelhada, na companhia de legumes salteados, batatas fritas à inglesa e arroz de tomate. Fechou-se o repasto com um conjunto de gulodices, com destaque para o requeijão com marmelada, docinhos de Penafiel e pão-de-ló. No copo, os vinhos da Casa de Vila Nova, que proporcionaram óptimas harmonizações. O ponto de partida foi uma boa surpresa, um Vila Nova Colheita Tardia de 2018. Um vinho cheio de elegância, perfumado no nariz. Gordo e doce, mas com belíssima acidez a dar-lhe consistência. Um belo vinho. Seguiu-se o Vila Nova Branco de 2023 (fernão pires e loureiro), o mais recente desta casa. Muito jovem, cheio de frescura e muita fruta, um vinho verde moderno, irreverente, muito bom. Num terceiro momento, Manuel Soares abriu o Vila Nova Azal de 2023. Uma casta difícil, mas que em alguns anos e trabalhada por quem sabe dá coisas extraordinárias – como foi o caso. Este azal foi medalhado com Grande Ouro na edição de 2024 do Concurso da Região Demarcada dos Vinhos Verdes. Terminamos com um vinho diferente, o Marquês de Lara Reserva Avesso 2017, também produzido pela Casa de Vila Nova. Uma pequena pérola, com aquelas deliciosas notas de evolução, com muita elegância e estrutura. Cheio, envolvente, seco, dinâmico, com um final longo, fez grande companhia às sobremesas.

Este artigo foi publicado na edição n.º 14 da revista Singular.

