CP entre as piores da Europa nos atrasos, forte nas compensações e descontos

Entre operadoras ferroviárias europeias as diferenças são muitas, contrastando com o relativamente homogéneo mercado da aviação. Ainda assim, engana-se quem possa pensar que a CP é a pior operadora ferroviária da Europa. No ranking da ONG Transport & Environment, a operadora ferroviária portuguesa fica num 18.º lugar à frente da operadora britânica Avanti West Coast, dos caminhos-de-ferro gregos, da low cost alemã Flixtrain e da francesa Ouigo. O último lugar fica para o comboio do túnel da Mancha, Eurostar (o qual perdeu fiabilidade após o "Brexit"). Serve de consolo possível num ranking com 27 operadores, tendo os italianos a sorte de contarem com a melhor operadora da Europa – a Trenitalia.

