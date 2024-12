Real Madrid empata com Rayo Vallecano e falha “assalto” à liderança

Segundo lugar dos “merengues” fica ao alcance do rival Atlético, que recebe o Getafe e precisa de um triunfo para se colar ao Barcelona.

O Real Madrid empatou este sábado (3-3) , no terreno do Rayo Vallecano, depois de ter estado a perder por 2-0 e ter dado a volta ao resultado para ficar em vantagem, falhando, assim, o assalto à liderança do Barcelona na Liga espanhola.

A poucos dias de disputar a Taça Intercontinental, em Doha, frente aos mexicanos do Pachuca, os "merengues" estiveram a perder por 2-0 na partida da 17.ª jornada, mas conseguiram virar para 2-3. No entanto, já com Vinícius Jr em campo, o Rayo Vallecano chegou à igualdade.

O Rayo Vallecano começou forte, com Unai López a marcar (4') de cabeça. Os anfitriões ampliaram aos 36 minutos, na sequência de um canto em que o ganês Abdul Mumin se impôs no jogo aéreo.

O uruguaio Valverde (39') iniciou a retoma, com Bellingham a igualar antes do intervalo. Rodrygo (56') consumou a reviravolta, antes de Isi Palazon (64') fazer o 3-3 final.

O Barcelona comanda com 38 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 37, com os "merengues" em risco de serem ultrapassados pelo Atlético Madrid, caso vença o Getafe.