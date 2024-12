Pachuca defronta Real Madrid na final da Taça Intercontinental

Mexicanos eliminaram os egípcios do Al Ahly no desempate com recurso a penáltis.

Os mexicanos do Pachuca apuraram-se este sábado para a final da Taça Intercontinental, frente ao Real Madrid, após vencerem os egípcios do Al Ahly no desempate por grandes penalidades, a desfazer o "nulo" que persistiu no prolongamento.

Em Doha, depois de um jogo de fraca qualidade, sem muitos momentos de emoção, o desafio ficou decidido nos castigos máximos, com os campeões africanos a desperdiçarem uma vantagem de dois golos e a perderem por 6-5.

Khaled Abdelfattah, com remate à trave, falhou o oitavo penálti dos egípcios, que tinham visto o adversário desperdiçar as duas primeiras tentativas

Para atingir as meias-finais, o Pachuca tinha afastado o Botafogo, de Artur Jorge, recente campeão brasileiro e da Taça Libertadores, por 3-0, o mesmo resultado com que o Al Ahly eliminou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em desafio disputado em Outubro.

Os mexicanos, que em Junho de 2025 estarão presentes no renovado Mundial de clubes, vão disputar na quarta-feira a final da Taça Intercontinental com o Real Madrid, campeão da Europa, que teve acesso directo ao jogo decisivo e que procura o nono ceptro mundial - tem três no formato de Intercontinental e cinco no Mundial de clubes.