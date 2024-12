Natação: Gretchen Walsh já soma nove recordes do mundo em Budapeste

A norte-americana Gretchen Walsh, de 21 anos, somou neste sábado o seu nono recorde do mundo nos Mundiais de piscina curta, que decorrem em Budapeste, fixando novos mínimos nos 100 metros mariposa e nos 50m livres.

Depois de, na sexta-feira, se ter tornado na primeira mulher da história a nadar os 100m mariposa abaixo dos 53 segundos (52,87 segundos), retirando 37 centésimos ao recorde que tinha estabelecido nas eliminatórias, neste sábado, a nadadora de Nashville voltou a pulverizar a sua marca para conquistar o título na distância.

Walsh nadou a final em 52,71 segundos, deixando a neerlandesa Tessa Giele a 1,95 segundos. A australiana Alexandria Perkins, com o tempo de 55,10s - quase dois segundos e meio mais do que a vencedora - completou o pódio.

A passagem de Gretchen Walsh pelos Mundiais de piscina curta de Budapeste ficará na história, uma vez que, pouco depois de festejar o ouro nos 100m mariposa, a norte-americana regressou à água para estabelecer um nono recorde do mundo na Duna Arena.

Nas meias-finais dos 50m livres, e apesar de ter o tempo de reacção mais lento da sua série, nadou a distância em 22,87s, "apagando" o registo da neerlandesa Ranomi Kromowidojo (22,93s em 2017) do livro dos recordes.

Além dos três recordes estabelecidos nos 100m mariposa, Gretchen Walsh bateu ainda por duas vezes o dos 50m mariposa e dos 100m estilos, além de ter fixado a melhor marca de sempre em piscina curta nas estafetas femininas de 4x100m livres.

McIntosh imparável nos 400m estilos

A verdadeira "onda" de recordes mundiais de piscina curta em Budapeste continuou com a exibição de Summer McIntosh, que retirou quase 3,5 segundos ao anterior mínimo nos 400 metros estilos, na "posse" da espanhola Mireia Belmonte (4m18,94s) desde o Verão de 2017.

A "estrela" canadiana, de apenas 18 anos, conquistou o ouro nos 400m estilos com o tempo de 4m15,48s, deixando a concorrência a uma confortável distância: a norte-americana Katie Grimes (4m20,14s) ficou com a prata e a britânica Abbie Wood (4m24,31s) com o bronze.

Antes de McIntosh fazer cair o recorde do mundo nos 400m estilos, já Jordan Crooks se tinha tornado no primeiro homem a baixar a barreira dos 20 segundos nos 50m livres, ao completar as meias-finais em 19,90 segundos.

Horas depois de ter nadado a distância em 20,08 segundos nas eliminatórias dos Mundiais, um tempo que também era recorde do mundo, o nadador das Ilhas Caimão retirou 18 centésimos à sua marca da manhã, podendo ainda melhorar na final agendada para domingo.

Também Noe Ponti fez cair um velho mínimo, nos 100m mariposa, superando o ídolo Caeleb Dressel, ao nadar em 47,71s para ganhar o ouro. O nadador suíço, que na quarta-feira se tornou recordista mundial dos 50m mariposa, baixou em sete centésimos a marca que Dressel tinha estabelecido em 2020.