Ana Pinho sucede a Rui Vilar na presidência do conselho de fundadores de Serralves

A ainda presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, vai suceder a Rui Vilar na presidência do conselho de fundadores da instituição, revelou o Presidente da República no final de uma reunião daquele órgão. Marcelo Rebelo de Sousa, no decurso da intervenção que encerrou a reunião desta sexta-feira, deu os parabéns a Ana Pinho pelas novas funções à frente do conselho de fundadores e agradeceu o empenho ao presidente cessante.

A escolha de Ana Pinho ocorre após ter atingido o limite de mandatos à frente da administração da fundação, ao todo nove anos distribuídos por três mandatos, algo que aconteceu pela primeira vez na história da instituição sediada no Porto. Em 2021, os estatutos da fundação foram alterados para passar a permitir três mandatos a quem presidia ao conselho de administração.

Segundo fonte da Fundação de Serralves, Ana Pinho deverá iniciar as novas funções até ao final do ano, não havendo ainda indicação sobre quem ocupará a presidência da administração da instituição.

De acordo com os estatutos da fundação, cabe aos membros do próprio conselho de administração a designação de novos elementos, assim como a eleição por voto secreto e por maioria absoluta de presidente e vice-presidentes.

O conselho de administração da fundação é actualmente composto pela presidente, Ana Pinho, pelos vice-presidentes Manuel Ferreira da Silva, Isabel Pires de Lima e José Pacheco Pereira (estes dois últimos representantes do Estado, ambos a terminar o terceiro mandato na administração) e pelos vogais Manuel Sobrinho Simões, Fernando Cunha Guedes, Tomás Jervell, Armando Cabral e Luís Silva Santos.