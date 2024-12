Novo medicamento “é o mais próximo que alguma vez estivemos de uma vacina contra o VIH”

A cura ainda está fora de alcance, mas passos largos têm sido dados no sentido da prevenção: falamos do vírus da imunodeficiência humana (VIH) e de um medicamento injectável que mostrou proteger as pessoas durante seis meses contra a infecção – aquele que foi considerado o avanço científico do ano de 2024 para a revista Science.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt