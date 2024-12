SNS Grávida, INEM: atendimento nas urgências obstétricas de Lisboa e Vale do Tejo só com referenciação

A portaria do Ministério da Saúde que determina que o acesso às urgências de ginecologia/obstetrícia dos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo e do de Leiria e Caldas da Rainha só deve ser feito por referenciação entra em vigor este sábado e inicia-se na próxima segunda-feira. De acordo com as regras, todas as utentes têm de ligar primeiro para a linha SNS Grávida antes de se dirigirem ao hospital, que determinará o tipo de cuidados a que as mulheres devem aceder.

