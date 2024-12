Número de alunos que “chumbam” no primeiro ciclo aumenta. Alunos da Ucrânia têm as taxas de conclusão mais elevadas, os da Índia as mais baixas

Nove em cada dez alunos concluiu os quatro anos no tempo esperado. Norte e Centro com melhores resultados. Escolas pedem mais horas de apoio para alunos com dificuldades.

O número de alunos que não concluíram o primeiro ciclo do ensino básico e ficaram retidos no final do 4º ano aumentou no ano lectivo de 2022/2023. Mas a grande maioria dos alunos (9 em cada 10) ingressou e concluiu os quatro anos no tempo esperado, sendo que foi no Norte e no Centro que foram registados menos "chumbos". As conclusões são do relatório da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) sobre este período escolar e foi divulgado esta quinta-feira.