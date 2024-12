Ihor Homenyuk. MP pede condenação de ex-director de fronteiras e de dois seguranças

Depois de ter sido expulso da função pública em 2021 por causa da sua actuação na morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk em 2020, o ex-director de Fronteiras de Lisboa, António Sérgio Henriques, ouviu do procurador do Ministério Público, Abel de Matos Rosa, um pedido de condenação pelos crimes de que está acusado no julgamento que decorre em Lisboa: denegação de justiça e prevaricação.

