Casa do Brasil em Lisboa: eleições e desafios em defesa dos imigrantes

A Casa do Brasil, realiza eleições no próximo dia 17 de dezembro. Com a chapa única Casa+, a entidade enfrenta novos desafios em prol da diversidade e dos direitos dos imigrantes.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A Casa do Brasil em Lisboa, um espaço de acolhimento e defesa dos direitos dos imigrantes brasileiros em Portugal, realiza eleições em 17 de dezembro. A chapa única Casa+ Migração, diversidade e direitos é liderada por Ana Paula Costa, atual vice-presidente, que destaca o papel essencial da entidade e os desafios crescentes enfrentados diante de um cenário político menos favorável aos estrangeiros.

Ana Paula enfatiza que a Casa do Brasil tem sido uma ponte entre os imigrantes brasileiros e a sociedade portuguesa. “A nossa missão vai além do acolhimento. Trabalhamos para garantir que os brasileiros tenham acesso pleno a seus direitos, sejam orientados em questões legais e encontrem um espaço de pertencimento cultural em Portugal”, explica.

No entanto, os desafios são muitos. O atual governo português, com inclinações mais à direita, tem adotado políticas que dificultam a vida de imigrantes. “Mesmo contribuindo significativamente para a Segurança Social portuguesa — só os brasileiros geram mais de 1 bilhão de euros anuais —, enfrentamos um discurso político que tenta desvalorizar a importância dos imigrantes. Isso nos exige ainda mais articulação e empenho na defesa dos nossos direitos”, destaca Ana Paula.

Entre os projetos da Casa do Brasil estão ações voltadas para a regularização de documentos, orientação jurídica, atendimento psicológico e promoção de atividades culturais. A atual vice-presidente ressalta que a diversidade e o diálogo são os pilares que guiam as iniciativas. “Queremos continuar fortalecendo as vozes dos imigrantes, não apenas brasileiros, mas de todas as comunidades que nos procuram,” assinala.

Valores reafirmados

Apesar da falta de concorrência na eleição, Ana Paula considera o momento crucial para reafirmar os valores da entidade e traçar novas estratégias para enfrentar os desafios que se aproximam. “A Casa do Brasil é um espaço de resistência e de construção. Estamos aqui para garantir que cada imigrante tenha a dignidade e o respeito que merece”, enfatiza.

Com o aumento da migração para Portugal nos últimos anos, a relevância da Casa do Brasil segue em ascensão. Ana Paula faz um apelo: “Unir forças é essencial. Precisamos da mobilização de todos para que os direitos conquistados não retrocedam e para que possamos avançar ainda mais”.

A eleição do próximo dia 17 não é apenas uma formalidade, mas uma oportunidade de consolidar a Casa do Brasil como um bastião de apoio e luta pelos direitos dos imigrantes em Portugal. Além de lidar com os desafios políticos e sociais, Ana Paula destaca a importância de ampliar o diálogo com outras organizações e entidades governamentais.

“Acreditamos que a cooperação e a troca de experiências podem fortalecer a atuação da Casa do Brasil e garantir que os direitos dos imigrantes sejam respeitados em todos os níveis. Queremos intensificar parcerias, tanto com associações locais quanto com instituições internacionais, para criar uma rede de apoio mais robusta e eficaz”, afirma.