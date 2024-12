AIMA abre mais dois centros de apoio a imigrantes, em Caminha e Valença

Os novos postos fazem parte do Plano de Ação para as Migrações lançado pelo Governo em junho último. A meta é dar suporte aos estrangeiros, muitos em busca de regularização dos documentos em Portugal.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) abre, nesta sexta-feira (13/12), mais dois postos para atendimento aos imigrantes que estão com processos pendentes de pedidos de autorização de residência em Portugal. Os centros passarão a funcionar em Caminha e Valença, todos em parceria com as Câmaras Municipais locais. Com esses dois novos centros, sobem para 22 os pontos extras da AIMA abertos desde o início de setembro. O primeiros deles foi o Centro Hindu, em Lisboa.

Segundo o Governo, os novos postos da AIMA para atendimento a imigrantes fazem parte da força-tarefa (estrutura de missão) prevista no Plano de Ação para as Migrações, aprovado em 3 de junho último. A meta, ressalta, em nota, o gabinete no ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, é permitir a integração de migrantes como um pilar fundamental da política regulatória nacional "mais humanista e com o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos estrangeiros que regularmente procuram acolhimento no país"

Esses centros, destaca ainda a nota, funcionam como postos de informação e apoio necessário nas "vertentes documental, aprendizagem da língua portuguesa, emprego, saúde e educação, áreas fundamentais para prossecução da sua vida". No mesmo comunicado, o Governo assinala que a AIMA "encontra-se empenhada em estabelecer um diálogo contínuo com diversos parceiros para uma integração mais equilibrada e sustentada" dos imigrantes.

Seis mil atendimentos por dia

Pelos cálculos de Leitão Amaro, com os novos centros, a AIMA aumentou em mais de sete vezes a capacidade de atendimento diário de imigrantes em Portugal. Antes dos centros, afirma ele, o potencial era de 800 pessoas por dia e, agora, é de 6 mil. Esse pico, no entanto, não é alcançado porque várias pessoas que têm agendamento não comparecem nos horários marcados ou não apresentam os documentos necessários.

Quando a força-tarefa iniciada pelo governo começou, havia mais de 400 mil processos encalhados de pedidos de autorização de residência em Portugal. Desse total, destaca o primeiro-ministro, Luís Montenegro, 221 mil imigrantes já foram atendidos, dos quais 108 mil tiveram os pleitos negados pela AIMA, boa parte deles, por falta de pagamento das taxas exigidas.

Aqueles que tiveram os processos rejeitados podem recorrer. De acordo com Montenegro, dos 108 mil imigrantes que estão nessa situação, parte já saiu de Portugal. Os demais que não conseguirem reverter a negativa da AIMA terão de deixar país. Montenegro não explica, porém, como será esse processo de retirada do país dos imigrantes considerados ilegais.