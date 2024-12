Marcelo diz que vai desaparecer na reforma. Devemos acreditar?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou nesta quarta-feira que não vai ter saudades de ser chefe de Estado e prometeu que jamais vai falar de política na sua nova fase de vida, em que planeia dedicar-se a actividades em escolas básicas e secundárias. Será que Marcelo se vai conseguir manter afastado dos holofotes depois de sair de Belém?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.