Grupo de trabalho sobre conduta dos deputados vai analisar “ameaças” de Ventura

O grupo de trabalho sobre a aplicação do Código de Conduta dos deputados vai analisar se André Ventura violou os deveres de conduta dos parlamentares quando, no seu discurso do 25 de Novembro, disse que iria "limpar" os partidos da esquerda, equiparando-se à citação do militar Jaime Neves conotada com os massacres na guerra colonial pelas Forças Armadas portuguesas – "Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo." Depois de apreciar o episódio que aconteceu no plenário, o grupo de trabalho constituído por deputados de todos os partidos vai emitir um parecer e recomendar o que se deve fazer perante uma situação desta natureza.

