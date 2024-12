Inscrições para o Prémio BIG de ilustração estão abertas — com um total de 8500 euros em prémios

As candidaturas para o prémio da Bienal de Ilustração de Guimarães estão abertas até ao dia 30 de Abril de 2025. As inscrições podem ser feitas por artistas das áreas da ilustração de imprensa, de livros e de cartazes culturais.

Segundo o regulamento, cada autor pode enviar três trabalhos publicados nos últimos três anos, feitos utilizando as técnicas de desenho, pintura, colagem, técnicas mistas ou digital, e devem ter como medidas máximas 297 x 420 mm (formato A3). Para além de enviar as obras para o endereço indicado no regulamento, os participantes têm também de preencher um formulário com algumas informações acerca das obras.

Há sete prémios para atribuir: o Grande Prémio BIG, no valor de cinco mil euros, o Prémio BIG Revelação, no valor de mil euros, e cinco Prémios BIG Aquisição, no valor de quinhentos euros cada.

Os trabalhos seleccionados para este concurso serão expostos no Palácio Vila Flor, e os artistas premiados entregarão uma das obras à Câmara Municipal de Guimarães, destinada ao acervo municipal dedicado à Ilustração Portuguesa, explica o regulamento.

A 5.ª edição da Bienal de Ilustração de Guimarães vai decorrer entre 25 de Outubro e 31 de Dezembro de 2025, e contará com actividades como exposições, oficinas e ainda um ciclo de palestras.

Em comunicado, a organização explica que se trata de uma parceria entre a Câmara Municipal de Guimarães e a cooperativa MOTOR, com o objectivo de “dignificar o papel dos ilustradores no desenvolvimento cultural no campo da edição, livros, revistas, jornais, cartazes, suportes clássicos de comunicação de massas e no domínio das novas tecnologias”.

