ILGA volta a organizar Natal LGBTI+ para juntar “a família que se escolhe”

O Centro Comunitário LGBTI abre as portas às 18h do dia 24 de Dezembro. As inscrições são obrigatórias para quem quiser participar nas refeições.

É uma tradição que já dura há alguns anos e o Natal de 2024 não será diferente. A ILGA Portugal (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo) já está a organizar o convívio e a mesa de Natal deste ano — e está pronta para receber quem quiser passar os dias 24 e 25 de Dezembro no Centro Comunitário LGBTI, em Lisboa.

“Sabemos do peso que o período festivo tem para muitas pessoas, particularmente pessoas LGBTI+ que se vêem privadas de afectos e rede de suporte familiar. Com a dinamização do Natal Comunitário pretendemos mudar esta narrativa de isolamento, ajudando a criar um espaço mais seguro, quente e humano, contribuindo para a criação de famílias de escolha, para a felicidade, empoderamento e visibilidade das pessoas LGBTI+”, refere a associação num comunicado enviado ao P3.

Como já é habitual, explica ao P3 Daniela Bento, presidente da Ilga Portugal, a ceia do dia 24 de Dezembro começa a partir das 18h e o almoço está marcado para as 12h do dia 25. Quem quiser pode trazer comida para partilhar.

“É um espaço de partilha onde as pessoas podem confraternizar. Foi criado para salvaguardar o facto de haver muita gente que passa esta quadra sozinha e com dificuldades. É um espaço seguro onde as pessoas podem passar a época natalícia de forma mais calma, tranquila e feliz”, reforça.

O convívio inclui ainda música, jogos de tabuleiro e muita conversa. O centro da associação fica na rua dos Fanqueiros, n.º40, na Baixa de Lisboa.

O Natal Comunitário é gratuito e a entrada é livre. No entanto, quem quiser participar nas refeições deve inscrever-se. Neste caso, basta preencher o formulário que está no site da associação. Nome, email e pronome são campos de preenchimento obrigatório.

Até agora, já tiveram 22 inscrições — e não há limite ao número de pessoas que pode participar.

"Nos últimos anos são cada vez mais as pessoas que se juntam ao Natal da ILGA. Temos pessoas que vêm todos os anos, outras que são novas e outras que aparecem porque souberam que está a acontecer um evento no centro”, destaca Daniela Bento.

No final, revela, todos vão receber um presente (mas não dizemos mais nada para não estragar a surpresa).