Os compadrios, os lobbies e as cunhas no CCB

A ministra da Cultura esteve na Assembleia da República para falar da exoneração da presidente do conselho de administração do CCB e colocou a carne toda no assador: acusou o seu antecessor, Pedro Adão e Silva, de ter feito um “assalto ao poder” no CCB “absolutamente inadmissível”, e disse que, com ela, “acabaram-se os compadrios, os lobbies e as cunhas”. Era bonito que assim fosse, mas tendo em conta as características do sector da cultura em Portugal, é muito difícil que assim seja. Aposto um bilhete de temporada no São Carlos em como não passarão muitas estações até a ministra ser obrigada a engolir as suas palavras.

