Grassa a iliteracia, e então?

Na edição de 11 de Dezembro deste jornal revelavam-se os resultados de um inquérito às competências dos adultos nos domínios da literacia, numeracia e resolução de problemas promovido pela OCDE, referindo-se especialmente as conclusões dele respeitantes à população portuguesa. Nelas se constata que 40% dos adultos só conseguem compreender textos muito simples e resolver aritmética básica no dia-a-dia. Não é nada que nos surpreenda. O sistema de ensino e a cultura em geral padecem de um subfinanciamento crónico, os hábitos de leitura não são incentivados, e, muito pelo contrário, a dependência obsessiva dos telemóveis e a viciação no recurso ao baixíssimo nível do debate público das redes sociais, ao que acresce a alienação provocada pelos mais ignaros programas televisivos, as clubites no domínio desportivo, o consumismo e outras coisas mais, só podem conduzir a esta deplorável situação.

Curioso é que Portugal, no âmbito do inquérito, está no último lugar em literacia e numeracia e no penúltimo em resolução de problemas, mas com resultados muito negativos, para alguns inimagináveis, aparecem-nos também a Itália, a Espanha, a Coreia do Sul, a França e os EUA! Ou seja; mesmo os países ricos são civilizacionalmente muito pobres. Mas estes países intitulam-se democracias. Como podem os analfabetos legitimar governos!?

António Reis, Vila do Conde

Como preencher o hiato?

O estudo da OCDE que mostra o estado deplorável em que está a educação dos portugueses tem sido "badalado" neste jornal à saciedade, com os variados "escritores" a citá-lo como leitmotiv e a citar-se entre si como "bengala" uns dos outros na dissecação do que o dito estudo constata. E ele diz "apenas" que "só quatro em cada dez portugueses, entre os 16 e os 65 anos, são capazes de ir além de leituras simples de textos curtos, bem como de realizar operações matemáticas básicas". Estou muito para lá do grupo etário analisado, mas isso não me impede de aqui me juntar ao "uivo lamentoso" dos escribas. Mas os meus 79 anos servem-me para trazer à colação o que também li no PÚBLICO de ontem: o Plano de Acção 2025-26 da Estratégia Digital Nacional, que o Conselho de Ministros vai aprovar.

Relevo que o objectivo é "permitir a inclusão digital da população portuguesa e utilização segura das tecnologias, especialmente nos idosos", e "aquisição de competências em programação, robótica, comunicação digital e inteligência artificial, aos mais jovens". Deixo para o fim o que disseram dois "leitores-escritores" – António Monteiro Fernandes e José Batista d'Ascenção – que falam de bons alunos que escrevem "impocível, cituação e triçomia" e do número elevado de carros de alta cilindrada que contradizem as estatísticas de pobreza/riqueza. Do que atrás ficou dito só me apetece perguntar: como preencher este(s) hiato(s)? Talvez "encolhendo os ombros" (Manuel Carvalho dixit)...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

A privatização do Serviço Nacional de Saúde

Este Governo de Luís Montenegro vai em força com a privatização do SNS. Desinvestir no SNS e investir nos privados. Tirar do SNS e alocar aos privados. Em tudo: urgências, consultas, intervenções cirúrgicas. E paulatinamente o Governo desmonta o SNS para amanhã alegar que não funciona, e que o privado é muito melhor. E desqualificado, desfalcado o SNS, haverá que empurrar tudo para os privados. E já com o SNS de gatas, há que dar o último encontrão, e acabar com o que ainda restava.



Augusto Küttner de Magalhães, Porto