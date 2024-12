As melhores séries do ano que... ficaram de fora

Olá.

Esta sexta-feira está nas bancas e no site do PÚBLICO a lista das melhores séries do ano para o Ípsilon. Três espectadores semi-profissionais e totalmente profissionais de jornalismo fizeram as suas escolhas. Levantando um pouco a cortina sobre o processo de selecção e como é difícil, mas prazeroso, rememorar a melhor televisão que nos acompanhou em 2024, queremos fazer honra àquelas que ficaram de fora. Só por uma nesga, por um triz, por uma necessidade de representatividade dos hábitos de consumo e gostos de cada um dos autores — é uma estranha dicotomia, esta do jornalismo cultural, a do gosto vs. independência —, e pela vontade de espelhar o mais amplamente possível a safra do ano.

Se na semana passada os leitores aqui encontraram as séries esquecidas, por serem tantas, por serem tão leves quanto pesadas, por não terem correspondido às expectativas ou por terem feito apenas cócegas e não realmente feito rir ou deixado mossa, esta é a semana das que estão entre as melhores mas não puderam estar numa moldura com o número dez.

Foram dezenas de mensagens trocadas, gatafunhos feitos em papel, contas e pontuações muito rigorosas, alguns gifs, muitos pedidos de desculpa ("não adoro", "não tive tempo de ver") e muito respeitinho. Pelo que é uma lista e pelo que é fazer e ver televisão hoje. E é com respeito pelos leitores do Ípsilon e do PÚBLICO, especialmente por aqueles que vão sentir a falta de qualquer coisa naquela lista, que aqui se lamenta que, sim, ficaram pelo caminho Disclaimer e Cate Blanchett e Alfonso Cuarón (Apple TV+) — mesmo sendo "bastante diversa/ousada na forma de fazer televisão", nas palavras do Rodrigo Nogueira — ou Ripley (Netflix) por só ter agradado ao Marco Vaza...

O mesmo aconteceu com Evil, cuja quarta temporada merecia estar na lista, mas que não reuniu suficientes olhos/pontos apesar de ser uma bela série da CBS que por cá passa no TVCine Emotion e está no TVCine+ (também passou pelos canais Star) — e apesar de ter sido vista, mas não esta temporada, por mais do que um membro deste grupo de eleitores. Vénia ao Rodrigo Nogueira, que a agarrou. Triste, para quem teve o prazer de consumir cada naco de 15 minutos de Yellow no TVCine Edition (no TVCine+, aguarda o seu clique) e sentiu a frescura do calor mexicano filmado por Sofía Auza, não a ver na lista final. Mas é a vida. "No bullshit."

True Detective: Night Country (Max) encantou a autora desta newsletter. Agradou a um dos eleitores, mas não a outro dos votantes. Ficou pelo caminho, apesar de ter Jodie-fucking-Foster e uma história de um nicho muito particular — o das comunidades nativas dos países colonizados pelos europeus, aqueles que sobreviveram. Sobrevive aqui o seu rasto. Mais uma perda para este lado do court: Jerrod Carmichael Reality Show (Max). Que ovni. Que intrigante. Melhores do ano? Não chegou lá nem por nada para os outros (excepção para James Poniewozik do New York Times, que fez os espectadores daquele objecto sentir-se vistos), mas que foi estonteante, foi.

Também English Teacher (Disney+), Girls5eva (Netflix), Mr. and Mrs Smith (Prime Video) e Brothers Sun (Netflix) ficaram com prémios de consolação, menções horrorosas, o que quiserem. Mas houve apreço por elas, e muito, senão não teriam chegado até aqui num ano em que, apesar do abrandamento da produção, houve centenas de títulos a piscar para captar a atenção de todos. Tanta comédia stand-up para elogiar (olá Ali Wong, olá Fortune Feimster, aquele abraço Seth Meyers, vá com calma, sr. Jamie Foxx), tanta televisão para ver.

Já para não falar do que entretanto se estreou, desde que se chegou ao consenso Ípsilon, e já não pôde entrar. Será que Cem Anos de Solidão, Black Doves ou outras estreias iminentes, como a segunda temporada de Squid Game, teriam entrado? São mais perguntas do que respostas. No fim, ganha o espectador.

O que anda a ver

Cleia Almeida, actriz e membro do elenco da futura série islando-portuguesa Cold Haven

"Eu agora saquei a Trapped — não saquei, porque eu não faço essas coisas, alguém sacou por mim. Porque é uma série islandesa, de uma plataforma não identificada [é da Netflix] e um mistério e um drama que andamos a ver lá em casa."

Filmin

Quinta-feira, 19 de Dezembro

Clássicos Intemporais — Esta newsletter quase podia ser feita só com as entradas na Filmin da próxima semana. Uma delas é uma série de títulos que nunca estiveram na plataforma, "grandes obras do cinema, perfeitas para esta época festiva", diz ao PÚBLICO João Vintém, consultor editorial da Filmin Portugal, parte do "compromisso editorial em divulgar os melhores clássicos da História do Cinema e dar uma oportunidade aos subscritores para rever os filmes que marcaram a sua vida". Destacam-se A Fera Humana, de Jean Renoir, Os Contos de Hoffman, de Michael Powell & Emeric Pressburguer, Corações das Trevas, de Eleanor Coppola, As Noites de Cabíria e O Sheik Branco, de Federico Fellini, Brincadeiras Perigosas e À Luz do Sol, de René Clément, Príncipe das Trevas, de John Carpenter, King Kong (1976), de John Guillermin, O Buraco, de Jacques Becker e Face a Face, de Ingmar Bergman.

Sexta-feira, 20 de Dezembro

Regressos — Parte de uma leva de mais de 70 filmes que regressam ao serviço, eis um presente dos anos 1970 aos 1990 que chega com Francis Ford Coppola, David Lynch, John Carpenter, Jean-Pierre Melville, Sofia Coppola, Paul Verhoeven, Luis Buñuel e muitos outros: As Virgens Suicidas, Mulholland Drive, Inland Empire, Irreversível, Uma História Simples, Ser ou Não Ser,Nova Iorque 1997, O Nevoeiro, Eles Vivem, The Wicker Man, O Exército das Sombras, Aquele Inverno em Veneza, O Homem que veio do espaço, Diário de Uma Criada de Quarto (1964), O Caçador, Apocalypse Now - Final Cut, A Via Láctea, Angel Heart - Nas Portas do Inferno, O Último Ano em Marienbad, Instinto Fatal, Billy Elliot, The Doors: O Mito de uma Geração, Flash Gordon, A Primeira Noite, Desafio Total (1990) e Morrer em Las Vegas.

Netflix

Sexta-feira, 13 de Dezembro

Carry-On — Filme protagonizado por Taron Edgerton em que ele, como jovem agente da segurança de fronteiras dos EUA tenta ganhar a um passageiro misterioso que o chantageou para deixar entrar a bordo de véspera de Natal uma embalagem perigosa. Feliz Natal, Bruce Willis — só que não, é só uma variação de Assalto ao Aeroporto e com agentes da TSA em vez de polícias de aeroporto resmungões. De Jaume Collet-Serra. Ah, com Jason Bateman.

1992 — Por falar em fantasmas do Natal passado, 1992, que ano. Em Portugal, abriu a SIC e começou a era das televisões privadas; em Espanha, Sevilha foi o avisado local para montar a Exposição Mundial durante o Verão, um sítio nada quente. Bom, mas bordejamos. Então, a mascote da Expo 92 era o Curro, um pássaro branco antropomorfizado com nariz e cabelo de arco-íris (que progressista, a Andaluzia, mas estamos a desconversar outra vez). Bom, nesta série espanhola há uma série de homicídios cujas vítimas são queimadas e ao seu lado fica um boneco Curro. Alguma vez o Gil se metia nestas andanças.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Julia's Stepping Stones — Média-metragem sobre a pioneira e prematuramente falecida cineasta Julia Reichert. "Numa colaboração final com o seu marido, Steven Bognar, Julia partilha a história íntima da sua própria viagem, desde a sua juventude como uma rapariga da classe trabalhadora que sonhava com uma vida maior até à descoberta do cinema documental e da sua própria voz ao longo do caminho."

Max

Sexta-feira, 13 de Dezembro

Bookie – Temporada dois da série de comédia negra criada por Chuck Lorre e Nick Bakay sobre um veterano corretor de apostas de Los Angeles, Danny (Sebastian Maniscalco) que enfrenta a potencial legalização do jogo na Califórnia. O melhor amigo é ex-jogador da NFL Ray (Omar J. Dorsey), a irmã traficante (Vanessa Ferlito).

Domingo, 15 de Dezembro

Snu – Filme sobre o romance de Francisco Sá Carneiro e Snu Abecassis assinado por Patrícia Sequeira.

Ordem Moral – Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, proprietária do Diário de Notícias e filha do fundador do jornal, foge com o antigo motorista. Três semanas depois, é encontrada, internada no hospício e declarada louca e incapaz por Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid, o que permite ao marido vender o jornal e entregá-lo ao serviço daqueles que irão instituir a ditadura poucos anos depois. De Mário Barroso, com Maria de Medeiros e argumento de Carlos Saboga.

Quinta-feira, 19 de Dezembro

Fast Friends — E aí está ele, o concurso que ninguém pediu mas que a Warner acredita (provavelmente com razão) que toda a gente quer. É Aquele em que o patrão transforma Friends numa reality competition, estão a ver? Em suma, nos 30 anos da série que não morre, Whitney Cummings recebe concorrentes no cenário falso em Nova Iorque, The Friends Experience, para ver fãs a correr de um lado para o outro, repetir cenas e falas, responder a perguntas e provar que são os que mais sabem sobre a série. Quatro episódios.

Rose Matafeo: On and On and On — A criadora e protagonista de Starstruck assina o seu segundo especial de stand-up e este gira em torno de uma nota que tem no telemóvel com 16 mil palavras para falar sobre relacionamentos, gerações, etc.

Disney+

Sexta-feira, 13 de Dezembro

Elton John: Never Too Late — O documentário tem lugar nos preparativos para o seu último concerto de Elton John, momento para rememorar uma carreira. Imagens inéditas, raridades, grandes êxitos. "Um documentário ‘oficial’ cheio de fascinantes imagens de arquivo", atesta o crítico do PÚBLICO Jorge Mourinha.

Terça-feira, 17 de Dezembro

Blink — A família Pelletier descobre que os filhos vão deixar de ver e embarcam numa viagem para ver a beleza do mundo enquanto ainda podem.

Apple TV+

Quarta-feira, 18 de Dezembro

A Vida Secreta dos Animais — Série documental em dez episódios narrada por Hugh Bonneville que acompanha 77 espécies em 24 países ao longo de três anos para descobrir comportamentos extraordinários nunca vistos e sublinhar como o mundo que não o humano é bem inteligente. Com selo BBC.

TVCine+

Segunda-feira, 16 de Dezembro

Aqueles Que Ouvem — Esta série é uma experiência única. Se sofrer de tinnitus ou misofonia, avance com cautela. Não é que seja perturbador e insuportável, não é o Uncut Gems do sistema auditivo. Mas esta série especialíssima com a ainda mais especial Rebecca Hall é mesmo curiosa. Ela começa a ser atormentada por um som que mais ninguém à sua volta consegue ouvir. Ou quase ninguém. O que é este mundo afinal? Minissérie de Janicza Bravo (Zola, Poker Face, Mrs America) em cinco episódios no TVCine Edition e no TVCine+.

SkyShowtime

Domingo, 15 de Dezembro

The Fall Guy — Aquele filme deste ano com Ryan Gosling que não é Deadpool e Wolverine. Colt Seavers sobrevive a um acidente que quase pôs fim à sua carreira de duplo e volta ao trabalho num filme realizado pela sua ex-namorada, Jody (Emily Blunt). De repente há toda uma conspiração, De David Leitch.

O streaming é o futuro

Mas que futuro é esse? Esta semana soube-se que o documentário inconclusivo sobre Natalia Grace (era uma criança de colo, era uma adolescente, quanta da responsabilidade pertence ao pai e à mãe adoptiva?) vai não só voltar para uma terceira temporada de apenas dois episódios a 6 e 7 de Janeiro, mas também que terá um spinoff sobre casos igualmente bizarros. Por outro lado, o Sheridanverse não pára de se expandir e parece que vai haver uma série focada no casal Beth Dutton e Rip Wheeler.

