Nancy Pelosi internada após acidente no Luxemburgo

A antiga presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi transferida para um hospital no Luxemburgo esta sexta-feira, 13 de Dezembro, depois de ter sofrido "uma lesão", adiantou o seu porta-voz, Ian Krager.

Nancy Pelosi, de 84 anos, viajou até ao Luxemburgo, acompanhada por uma delegação bipartidária do Congresso norte-americano, onde participaria na cerimónia do 80.º aniversário da Batalha das Ardenas.

"A presidente emérita sofreu uma lesão no decurso de um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação", explicou Ian Krager em comunicado. "Está agora a receber um excelente acompanhamento por parte dos médicos e profissionais de saúde."

O porta-voz adiantou ainda que Pelosi "continua a trabalhar" a partir do hospital, mas não deu detalhes sobre de que "lesão" se trata nem sobre o contexto em que aconteceu. "Ela espera poder regressar em breve aos Estados Unidos."

A democrata foi a segunda congressista com mais de 80 anos a ter um acidente esta semana. Na passada terça-feira, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, de 82 anos, caiu no Capitólio e torceu o pulso.

Tal como Pelosi, McConnell não se recandidatou à liderança do seu partido no Congresso e abandonará o cargo em Janeiro, aquando da tomada de posse da nova administração.

Após vários anos na liderança da bancada democrata, Pelosi foi a primeira mulher eleita presidente da Câmara dos Representantes (o terceiro cargo na hierarquia dos EUA, a seguir ao Presidente e ao vice-presidente).

Durante a campanha para as eleições presidenciais deste ano, a congressista, que se destaca como uma das figuras mais influentes do Partido Democrata, foi uma das impulsionadoras da candidatura de Kamala Harris, ao opor-se publicamente à continuação de Joe Biden na corrida à Casa Branca.