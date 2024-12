Lula “está lúcido e fala normalmente” após segunda cirurgia à cabeça

O Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva teve um dreno retirado da cabeça na noite de quinta-feira, informaram os seus médicos, enquanto recupera de uma cirurgia de emergência realizada no início da semana para aliviar uma hemorragia no crânio. Lula permanece “lúcido e fala normalmente”, disseram os médicos numa nova nota, acrescentando que o dreno foi removido sem complicações.

O estado de saúde de Lula levantou dúvidas sobre a intenção do Presidente de concorrer à reeleição em 2026, mas um assessor avançou, na quinta-feira, que ele será o candidato do Partido dos Trabalhadores.

Lula, de 79 anos, deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da próxima semana e poderá retomar as actividades presidenciais, disse o seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, aos jornalistas, no início do dia.

De momento, Lula continua sob tratamento intensivo, de acordo com a última nota médica. Os médicos operaram o líder brasileiro durante cerca de duas horas, na terça-feira, para drenar uma hemorragia entre o cérebro e a membrana meníngea, que alegadamente está relacionada com uma queda que ocorreu em sua casa no final de Outubro.

Lula foi submetido a um segundo procedimento na manhã de quinta-feira, uma embolização da artéria meníngea média, com o objectivo de minimizar o risco de futuras hemorragias. “Foi um procedimento preventivo”, disse o neurologista Rogério Tuma, acrescentando que o procedimento reduziria drasticamente a probabilidade de um novo hematoma.

Também o porta-voz da presidência do Brasil, Paulo Pimenta, afirmou que Lula estará nas urnas em Outubro de 2026. Em entrevista à CNN Brasil, Pimenta rejeitou as críticas de que a saúde e a idade de Lula seriam obstáculos para que ele tentasse um quarto mandato. Lula, que está actualmente a cumprir um terceiro mandato não consecutivo, terá 81 anos nas próximas eleições presidenciais.

A maioria dos brasileiros, no entanto, acha que Lula não deve concorrer novamente, de acordo com uma nova pesquisa. Não obstante, o actual Presidente brasileiro também surge como candidato favorito para derrotar os rivais conservadores.

A sondagem Genial/Quaest divulgada na quinta-feira, realizada antes de Lula ser hospitalizado na terça-feira, revela que 52% dos inquiridos consideram que o Presidente não se deve recandidatar. Os que acham que Lula deve concorrer aumentaram de 40%, na pesquisa anterior, para 45%. Se a corrida fosse para a segunda volta, Lula ganharia com mais de 50% dos votos contra o antigo Presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que está proibido de se candidatar até 2030.