Serviço da Carris Metropolitana de Palmela e Setúbal para Lisboa vai ser melhorado

A Carris Metropolitana vai introduzir alterações nas linhas que ligam os municípios de Palmela e Setúbal a Lisboa, a partir de 21 de Dezembro, de forma a melhorar a prestação do serviço, anunciou a empresa.

Em comunicado, a Carris Metropolitana indica que as alterações irão verificar-se nas linhas 4710, 4711 e 4730, "com novos horários, paragens actualizadas e ajustes no percurso". "Estas alterações têm como objectivo reduzir o tempo de espera, melhorar a cobertura das zonas servidas e proporcionar maior comodidade, factores essenciais num período de maior movimentação e procura pelo transporte público", justifica a empresa.

Os novos horários disponíveis e as alterações que irão ser introduzidas a partir de 21 de Dezembro poderão ser consultados no site oficial da Carris Metropolitana, no menu "pesquisar linhas", introduzindo a linha ou através do PDF.

A Carris Metropolitana opera, desde 1 de Junho de 2022, em quatro áreas (concessionadas a operadores privados distintos), nas quais se incluem os 15 municípios da AML que delegaram as suas competências à Transportes Metropolitanos de Lisboa. A Área 1 funciona nos concelhos da Amadora, Oeiras e Sintra, tendo como operador a Viação Alvorada. A Área 2, operada pela Rodoviária de Lisboa, abrange Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira. Já a Área 3 funciona em Almada, Seixal e Sesimbra, tendo como operador a Transportes Sul do Tejo, e a Área 4 abrange Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal e é gerida pela Alsa Todi.

A operação da Carris Metropolitana também abrange ligações aos municípios que não delegaram competências e gerem directamente os transportes concelhios: Barreiro (TBC), Cascais (MobiCascais) e Lisboa (Carris). Desta forma, encontram-se incluídas na Carris Metropolitana ligações ao Barreiro (3 e 4), Cascais (1) e Lisboa (nas quatro áreas).