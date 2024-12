“Soft girl” encoraja mulheres a trabalharem menos, mas não é tendência em Portugal

Está no TikTok e é uma nova tendência popular na Suécia. Chama-se soft girl e incentiva as mulheres a adoptarem um modo de vida “mais suave e feminino” e a trabalharem menos, em vez de se focarem na sua carreira. A BBC dá conta do caso da sueca Vilma Larsson, de 25 anos, que decidiu deixar o seu emprego, há cerca de um ano, para se tornar dona de casa, e diz que “nunca foi tão feliz”. Nas suas publicações, usa as hashtags em sueco “hemmaflickvän” e “hemmafru”, que significam “dona de casa” em português. Por cá, este modo de vida não é uma possibilidade porque são necessários dois salários em casa.

