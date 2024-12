Era uma vez o Natal e mais umas quantas maravilhas em família (férias incluídas)

De Santa Cita a Oeiras, a magia está no ar e até pode ser Impossível ao Vivo. Dança, circo, teatro, cinema, dinossauros e oficinas para as férias também aqui andam.

PASSEIOS

Santa Cita Aldeia Natal

13 a 15 de Dezembro

Pelo quarto ano consecutivo, e com o carimbo de Um Natal de Verdade, a iniciativa torna a transformar a aldeia com o mesmo nome, perto de Tomar, num caldeirão de tradições.

Neste lugar, comunidade, solidariedade e autenticidade são conceitos identitários da festa que, ao longo de três dias, mostra a sua essência por meio de um Mercado de Natal com mais de 60 expositores e artesanato local, um Presépio Vivo, um Polo Encantado do Pai Natal, uma Aldeia das Fadas e um mundo de insufláveis no Ur’Cita Pula Pula, entre outras animações.

As portas estão abertas das 14h às 21h (sexta, a partir das 10h); a entrada é livre.

Era Uma Vez nos Jardins do Marquês - Natal

7 a 22 de Dezembro

Em Oeiras, o Palácio Marquês de Pombal dá o cenário à festa organizada pela autarquia para espalhar o espírito natalício e fazer as delícias dos mais novos.

Com a Magia em Família a dar o tom ao manifesto desta edição, alinham-se contos, teatros, oficinas de culinária, workshops, ilusionismo, marionetas, malabaristas, cuspidores de fogo e bolas de sabão. Isto sem esquecer outros encantos, como a pista de gelo, o comboio, os insufláveis, as pinturas faciais, os jogos, a venda de Natal, o salão de chá ou uma zona de gastronomia.

Destaque ainda para os concertos do Coro de Natal da Rádio Comercial, que se faz acompanhar de convidados especiais: Carolina Deslandes (dia 7), Marisa Liz (14) e Nuno Markl (21). As portas estão abertas das dez da manhã às dez da noite – de 9 a 13 de Dezembro, das 15h30 às 19h; entre os dias 16 e 20, das 10h às 19h. A entrada é livre. Mais coordenadas aqui.

Cascais recebe a quinta edição do “maior desfile de pais Natal motard do país”, cortesia da AMU - Associação de Moradores da Urbanização que o organiza. Está marcado para dia 15 de Dezembro, com concentração na Rua Pedra da Lua, em São Domingos de Rana, às 9h e desfile de cerca de mil motards pelas ruas do concelho, até às 14h. Quem quiser juntar-se à caravana poderá fazê-lo, basta ir vestido de Pai Natal.

DANÇA

Alice no País das Maravilhas

12 a 29 de Dezembro

Depois de ter aberto caminho com os ateliês de dança para a infância Tic Tac, o Coelho Passou por Aí?, a Companhia Nacional de Bailado apresenta a sua versão do conto de Lewis Carroll, coreografada por Howard Quintero e musicada ao vivo pela Orquestra Sinfónica Portuguesa.

O espectáculo não é novo: estreou-se no Teatro Camões (Lisboa) em Dezembro de 2021, palco a que volta agora para animar a quadra. Está em cena até 29 de Dezembro, com sessões à quinta e sexta (excepto dia 26), às 20h; sábado, às 18h30; e domingo, às 16h. O preço dos bilhetes vai de 15€ a 30€. M/6

MAGIA

Impossível ao Vivo

12 a 15 de Dezembro

A esgotar salas desde 2018, a receita de sucesso torna a espalhar a sua magia nesta quadra natalícia. Idealizada por Luís de Matos, o mais conhecido e premiado dos ilusionistas portugueses, esta edição junta no mesmo palco os truques do espanhol Hector Mancha, do argentino Rada, do dinamarquês Mortenn e do norte-americano Dan Sperry, além da assistente e bailarina Joana Almeida e do b-boying da Momentum Crew.

A digressão arranca no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, com sessões nesta quinta e sexta, às 21h30; sábado, às 11h, 17h e 21h30; e domingo, às 17h. Os bilhetes custam entre 23,50€ e 26€.

Seguem-se, entre 19 de Dezembro e 12 de Janeiro, o Teatro Tivoli BBVA de Lisboa, e de 15 a 19 de Janeiro, o Coliseu Porto Ageas. M/3

CIRCO

Circufest

13 a 15 de Dezembro

Organizado pelo município de Águeda para promover as artes circenses e dar a conhecer as novas estéticas do circo contemporâneo, o festival leva ao Centro de Artes quatro espectáculos.

O cartaz abre com a Companhia Maitane Sarralde e a sua Desªnuda, peça de dança contemporânea suspensa “que trata do nó e da entrega ao vazio nu” (sexta, às 21h30). Rojo Estandár da Companhia Lanördika e Suspensión da Compañia de Circo Nueveuno (respectivamente, às 11h e 21h30) contribuem para o programa do segundo dia. A encerrar a cortina está o Esencial do Vaivén Circo (domingo, às 17h). Bilhetes de 3€ a 5€ (espectáculo); passe a 12€.

CONFERÊNCIA

Conferência de Natal Ciência Viva

13 de Dezembro

A 12.ª edição da conferência organizada pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica tem como mote A Matemática tem pedalada.

Num evento para todas as idades, que tem lugar no Teatro Aberto (Lisboa) e faz eco também no universo do online (www.cienciaviva.pt), cabe ao matemático Rogério Martins orientar uma “viagem sobre duas rodas pelos números, tangentes e desafios” da disciplina que está em todo o lado. Sexta, às 19h30, com entrada livre, sujeita a inscrição aqui.

CINEMA

Cine Society

12 a 22 de Dezembro

Em parceria com a BrainRocket, o ciclo que durante o Verão promove sessões ao ar livre entrega-se agora ao espírito natalício, com “atmosfera acolhedora”, música ao vivo, comida, mantinha e pipocas quentes.

A fazer as honras da época está uma selecção de filmes, com títulos como Harry Potter e a Pedra Filosofal, Grinch, Sozinho em Casa, O Amor Acontece, O Diário de Bridget Jones ou O Estranho Mundo de Jack.

A tela está montada no Impact Hub Lisbon (no número 13 da Rua Neves Ferreira), entre 12 e 22 de Dezembro, com sessões todos os dias, a partir das 19h, e bilhetes a 14,50€. O cartaz completo pode ser consultado aqui.

TEATRO

Capuchinho

14 e 15 de Dezembro

Pelo Teatro Plage, uma peça de teatro-dança para todas as idades inspirada no conto clássico do Capuchinho Vermelho e nos “inesperados contrastes” que habitam esta história encantada.

Para ver sábado e domingo, às 16h, no Auditório Municipal António Silva, no Cacém, por 7€.

O Grande Lago

15 de Dezembro

Na Casa da Criatividade de São João da Madeira, a Imaginar do Gigante leva a palco a história de uma mãe urso e do seu filhote, que brincam no mar gelado do Pólo Norte, até ao dia em que as cidades se aproximam e “descongelam a sua casa”.

Apontada a maiores de três anos, a peça tem sessões às 10h e 11h30 de domingo. A entrada custa 2,50€.

EXPOSIÇÃO

Dino On The Road

13 a 26 de Dezembro

O Dino Parque da Lourinhã leva os dinossauros a passear ao Jardim Municipal da Mealhada. Com sete réplicas de gigantes pré-históricos, a exposição dá a conhecer de forma lúdica e pedagógica animais como o Lourinhanosaurus, o Velociraptor, o Tyrannosaurus rex, o Iguanodon ou o Kentrosaurus.

A mostra jurássica é uma das atracções do programa Natal na Mealhada, que traz também na cesta uma Tenda Natal, cheia de teatro, dança, magia, marionetas, ateliês, pinturas faciais e insufláveis, entre outras actividades. A entrada é livre.