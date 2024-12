Funcionários da família real são objecto de investigação por festa fora do palácio

O Palácio de Buckingham disse que tinha conhecimento de um incidente ocorrido fora do local de trabalho, após uma recepção na residência oficial do Rei Carlos em Londres, num bar próximo.

O Palácio de Buckingham anunciou que iria investigar os funcionários que trabalham para a família real britânica e que estiveram num bar próximo, depois de uma festa que decorreu sem incidentes. Segundo o jornal Sun, a ida ao All Bar One terminou em "pancadaria" e "briga de bar", com intervenção policial.

Os trabalhadores assistiram a uma recepção, ao final da tarde, no Palácio de Buckingham, antes de se dirigirem a um bar próximo, em Victoria Street, para continuarem as celebrações. Mas a festa descontrolou-se e a polícia foi chamada ao local "depois de terem sido atirados copos e dados murros", conta o The Sun.

Uma mulher de 24 anos, que se julga ser empregada doméstica no palácio, deu um murro ao gerente do bar, partiu copos e foi detida, revela o jornal britânico, acrescentando que foi libertada no dia seguinte, depois de paga uma fiança.

Nesta sexta-feira, o Palácio de Buckingham disse que tinha conhecimento do incidente com os seus funcionários, ocorrido fora do local de trabalho, após uma recepção na residência oficial do Rei Carlos em Londres, e que esse iria ser investigado.

"Embora se tratasse de uma reunião social informal, e não de uma festa de Natal do Palácio de Buckingham, os factos serão investigados na íntegra, sendo seguido um processo disciplinar sólido em relação a cada trabalhador e tomadas as medidas adequadas", declarou o Palácio de Buckingham em comunicado.