O filho de Donald Trump traiu-a e o futuro Presidente mandou-a para a Grécia

Donald Trump Jr. já conhecia Kimberly Guilfoyle há muitos anos. Mas terá sido só em 2018, após o divórcio da ex-mulher Vanessa, que o filho mais velho do Presidente eleito dos EUA começou a namorar com a advogada. Quatro anos depois era anunciado o noivado: “Don e eu conhecíamo-nos há anos, mas quando saímos num encontro anos depois, foi isso. Faíscas. De facto, temos estado juntos desde essa noite, felizes para sempre!”, partilhava Guilfoyle com a revista Metropolitan Palm Beach em 2022. Porém, o “felizes para sempre” não aconteceu.

Neste mês, Don Jr. foi visto de mãos dadas com a socialite Bettina Anderson em Palm Beach, na Florida, e o britânico Daily Mail publicou as imagens — a revista norte-americana People adianta que o triângulo já dura há alguns meses, mas que nenhuma das partes queria distrair o eleitorado antes do escrutínio de 6 de Novembro. E, no dia a seguir, Kimberly Guilfoyle foi anunciada como a futura embaixadora dos EUA em Atenas, levando várias publicações dos EUA a insinuar que a escolha era uma forma de afastar Guilfoyle de Don Jr..

Mas Donald Trump justificou a nomeação com o facto de Guilfoyle ser “uma amiga íntima e uma aliada” há “muitos anos”, considerando-a “perfeitamente adequada” para promover “fortes relações bilaterais com a Grécia, fazendo avançar os nossos interesses em questões que vão desde a cooperação em matéria de defesa até ao comércio e à inovação económica”. E acrescentou: “A sua vasta experiência e liderança em direito, meios de comunicação social e política, juntamente com o seu intelecto aguçado, tornam-na extremamente qualificada para representar os EUA e salvaguardar os seus interesses no estrangeiro.”

Entretanto, pessoas próximas do casal vieram dizer que a separação é “amigável” e que “a família Trump ainda está apaixonada por ela”, cita a People. Guilfoyle, uma ex-apresentadora da Fox News, assumiu o papel de conselheira da campanha presidencial de Trump em 2024 e o ex-futuro-sogro parece não estar disposto a deixar de usufruir dos seus conhecimentos. “Ela é muito inteligente, muito esperta, muito leal. Mesmo antes de ela e Don estarem juntos, ela era próxima da família. Ela conheceu Donald antes de conhecer Don Jr., e essa ligação é forte. Portanto, nada mudou”, resume a People.

A nova namorada de Don Jr. é Bettina Anderson, filha do banqueiro milionário Loy Anderson, de Palm Beach.