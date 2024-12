É no último domingo antes do Natal que na freguesia de Carvalhais, junto a Mirandela, se avaliam verdadeiramente as pencas. O orgulho da terra são as maiores, aquelas que chegam a pesar mais de dez quilos e cuja envergadura faz com que seja impossível de envolver com os braços, que em regra convencem o júri que todos os anos elege os melhores exemplares que são levados à Feira da Couve Penca e outros Produtos da Terra.

