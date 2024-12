Ponta Delgada: antiga Pensão Central, revista e aumentada, abre como hotel Mercure em Fevereiro

Grupo Accor estreia-se nos Açores com chancela Mercure. A partir da antiga Pensão Central ultima-se o novo hotel de São Miguel. Piscinas, bares, spa incluídos. As reservas já abriram para Fevereiro.

Depois de alguns atrasos, o Mercure Ponta Delgada tem abertura marcada para "início de 2025", informou o grupo hoteleiro proprietário daquela chancela hoteleira, Accor. No site do hotel, já se pode reservar a partir de Fevereiro.

O hotel, de quatro estrelas, ocupará a histórica Pensão Central, "completamente restaurada e actualizada", além de ampliada, com novas estruturas, no centro da capital açoriana: no total, irá dispor de 75 quartos.

Entre os serviços e atracções, estão "uma piscina exterior e uma interior, SPA com banho turco, sauna e duche Vichy", "bar com cocktails e petiscos inspirados na gastronomia açoriana".​

Como ocorre nos Mercure, marca com meio século celebrado no ano passado, a aposta é também nos clientes de negócios, incluindo-se "sala de reuniões com capacidade até 60 pessoas".

Foto Imagem de divulgação da Mercure: a ampliação e novos edifícios dr

​É "tudo inspirado numa narrativa associada às viagens", garante a Accor, que, na nota de divulgação, destaca até tratar-se de um "hotel para viajantes que procuram experiências locais e autênticas". "Os clientes serão convidados a explorar Ponta Delgada como verdadeiros locais e a mergulhar na cultura de uma forma autêntica e respeitadora do ambiente", garante-se, ressaltando as tendências crescentes de preocupação com viagens e negócios mais sustentáveis.

No site da Mercure, na página dedicada ao novo hotel açoriano, já se podem fazer reservas a partir de 1 de Fevereiro. Para quem quiser dormir no hotel logo no primeiro dia, o preço apresentado é de 125 euros.