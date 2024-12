Apita o comboio a vapor pelo Douro, agora com duendes e luzes de Natal

O Comboio Histórico do Douro a Vapor está de regresso aos carris, agora com as carruagens históricas repletas de iluminação natalícia e duendes a bordo.

Ao longo dos próximos quatro fins-de-semana, o Comboio Histórico do Douro a Vapor regressa aos carris mergulhado no espírito natalício. A locomotiva a vapor CP 0186 e as carruagens históricas em madeira vão estar “decoradas a rigor com motivos e luzes natalícias” e a bordo não faltará animação dedicada à quadra.

O comboio viaja entre o Porto (estações de São Bento e Campanhã) e Ermesinde, onde “os participantes poderão conhecer a aldeia de Natal e a maior árvore de Natal do país”, localizadas no Parque Urbano da cidade, a cerca de cinco minutos a pé da estação de comboios, detalha a CP em comunicado.

“A bordo viajam duendes que irão espalhar alegria e oferecer doces a quem viaja, e também personagens de um grupo de teatro de época que animará as viagens”, acrescenta a empresa. Ao imaginário não faltarão sequer “o característico apito de comboio e o vapor a sair da chaminé”, para uma “viagem bastante imersiva” e “uma forma divertida e envolvente de celebrar esta época”.

A edição de Natal do Comboio Histórico do Douro a Vapor está disponível nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Dezembro, e 4 e 5 de Janeiro (sábados e domingos), com duas partidas do Porto (15h03 e 19h37, na estação de São Bento) e regresso de Ermesinde (às 16h40 e às 21h25).

A viagem custa 11€ por adulto e 5,50€ para crianças dos 4 a 12 anos inclusive. Quem quiser “viajar no comboio histórico em ambos os sentidos necessitará de adquirir bilhetes para ambos os trajectos”, informa a CP, lembrando que os “bilhetes para o Comboio Histórico de Natal a Vapor permitem viajar, no próprio dia, nos Comboios Urbanos do Porto, mediante a apresentação do bilhete”.

O Comboio Histórico do Vouga também já anda em trajes natalícios desde 23 de Novembro, e até 4 de Janeiro, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, com paragem em Águeda.