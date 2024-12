Savannah paga 50 mil euros para procurar lítio em baldios de Boticas

A Savannah já tem autorização para aceder a terrenos privados no concelho de Boticas e avançar com o projecto de exploração de lítio na Mina do Barroso. A empresa terá autorização para ocupar os terrenos em causa durante um ano, período durante o qual os proprietários e arrendatários destes locais serão "obrigados" a consentir o acesso e ocupação pela Savannah, recebendo, em contrapartida, uma compensação financeira. Para já, a Savannah pagou cerca de 50 mil euros pelos terrenos baldios de Covas do Barroso, faltando ainda indemnizar os proprietários privados dos restantes terrenos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt