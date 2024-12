Portugal vence Andorra na qualificação para o Europeu 2026 de futsal

Portugal iniciou esta sexta-feira, em Andorra, a fase de qualificação rumo à final do Europeu 2026 de futsal - que decorrerá na Letónia e na Lituânia -, impondo-se à selecção andorrenha por expressivos 2-7 na ronda principal do grupo 7, que integra ainda as selecções dos Países Baixos e da Macedónia do Norte.

Depois da desilusão do Mundial do Uzbequistão, o jogo começou com uma surpresa: Andorra marcou primeiro, aos 4 minutos, na sequência de uma perda de bola de Silvestre que Torres Domenjo capitalizou, levando o Poliesportiu d'Andorra ao rubro com o primeiro de 13 remates contra os 77 dos portugueses.

Nessa altura, já Xavier Lopez era o homem em evidência, mantendo a baliza da equipa da casa a salvo. Porém, aos 6 minutos, Lúcio repôs a igualdade, marcando o primeiro de três golos no jogo, corrigindo um arranque a frio, frente a uma selecção sem grande expressão, 90.ª do ranking da UEFA, sem participações em fases finais e que em 1998 fez o primeiro jogo internacional numa derrota (0-4)... precisamente com Portugal.

Sem alguns dos habituais jogadores na convocatória, que perdeu ainda Pauleta por lesão, Portugal teve um teste à paciência e à segurança defensiva perante um adversário que esperou pelo erro dos bicampeões europeus para apostar nas transições.

E foi isso que aconteceu no primeiro golo de uma partida marcada pela 208.ª internacionalização do "capitão" João Matos, que igualou Arnaldo Pereira como jogador com maior número de jogos ao serviço da selecção de futsal. Também Diogo Basílio fez a estreia.

Um revés que Portugal superou com novo golo, obtido pelo avançado Hugo Neves (15'), já depois de ter evitado nova surpresa, com Andorra a construir um par de lances de golo que não concretizou por alguma falta de sorte.

Na segunda metade, após várias tentativas frustradas, Silvestre rectificou o erro inicial com o 1-3 (23'). Em boa hora, porque, quase de imediato, Adrià Blat (25') reduziu, criando uma dúvida... desfeita por Lúcio (29'), a embalar para o "hat-trick", consumado aos 31 minutos. Hugo Neves (36') e Kutchy (37') deram outra expressão ao triunfo, colocando Portugal na liderança do grupo.

Portugal defronta na próxima quarta-feira, dia 18, na Póvoa de Varzim, a selecção dos Países Baixos, que entrou nesta qualificação com um triunfo, por 4-0, sobre a Macedónia do Norte.