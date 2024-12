Portugal já sabe quem são os possíveis adversários para qualificação do Mundial 2026

Portugal não sabe ainda exactamente contra quem lutará pela qualificação para o Mundial de 2026, mas tem uma ideia sobre quem se poderá atravessar no caminho. O sorteio será decidido pelos quartos-de-final na Liga das Nações frente à Dinamarca: se a selecção das "quinas" ultrapassar os dinamarqueses, partilhará o grupo F com Hungria, República da Irlanda e Arménia. Por outro lado, se Portugal ficar pelo caminho, terá de tentar o acesso ao Mundial no grupo C, com Grécia, Escócia e Bielorrússia.

Certo é o facto de que Portugal terá apenas três opositores na fase de apuramento. Dos 12 grupos de qualificação para o Mundial, seis têm quatro selecções e os restantes seis juntam cinco equipas. Mas o sorteio de ontem, realizado na Suíça, ditou que Portugal ficará, seja vencedor ou derrotado nos “quartos” da Liga das Nações, num grupo com apenas três outras selecções o que lhe permitirá iniciar a qualificação em Setembro de 2025 e não antes, como sucede com as selecções integradas em grupos maiores.

Caso não consiga a qualificação directa ou o segundo lugar no futuro grupo, Portugal tem garantido um lugar na fase de play-off, assegurado pela campanha na Liga das Nações, em que venceu o Grupo A1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

A partir das 11h desta sexta-feira, 13 de Dezembro, os responsáveis pelo futebol de federações juntaram-se em Nyon, na Suíça, e sortearam a fase de qualificação europeia do próximo Campeonato do Mundo.

Os cabeças-de-série para o sorteio desta sexta-feira organizaram-se com base no ranking da FIFA, incluindo-se neste primeiro conjunto de selecções sorteadas todos os apurados para os quartos-de-final da Liga das Nações. É este o caso de Portugal Espanha, Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Dinamarca e Croácia. Inglaterra, Bélgica, Suíça e Áustria completaram o pote 1.

Desde o Euro 2000 que Portugal não falha uma fase final de uma grande competição, seja Europeu ou Mundial. A melhor qualificação de sempre deu-se em 1966, ano em que Portugal conquistou o terceiro lugar. Em 2006, a selecção das "quintas" voltou às meias-finais, mas foi derrotada pela França. No jogo pelo terceiro lugar, Portugal foi derrotado pelo Alemanha.

O Mundial 2026 vai ser disputado de 11 de Junho a 19 de Julho, sendo co-organizado por Estados Unidos, México e Canadá.

GRUPOS

Grupo A: Vencedor Alemanha/Itália, Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo

Grupo B: Suíça, Suécia, Eslovénia e Kosovo

Grupo C: DERROTADO PORTUGAL/DINAMARCA, Grécia, Escócia e Bielorrússia

Grupo D: Vencedor França/Croácia, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão

Grupo E: Vencedor Espanha/Países Baixos, Turquia, Geórgia, Bulgária

Grupo F: VENCEDOR PORTUGAL/DINAMARCA, Hungria, República da Irlanda e Arménia

Grupo G: Derrotado Espanha/Países Baixos, Polónia, Finlândia, Lituânia, Malta

Grupo H: Áustria, Roménia, Bósnia e Herzegovina, Chipre, São Marino

Grupo I: Derrotado Alemanha/Itália, Noruega, Israel, Estónia, Moldova

Grupo J: Bélgica, País de Gales, Macedónia do Norte, Cazaquistão, Liechtenstein

Grupo K: Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letónia, Andorra

Grupo L: Derrotado França/Croácia, Rep. Checa, Montenegro, Gibraltar