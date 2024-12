Músicas inéditas de Michael Jackson descobertas num armazém abandonado na Califórnia

Gregg Musgrove, polícia rodoviário reformado a viver na Califórnia, nunca imaginou que no seu hobbie de “caça ao tesouro” viesse a dar de caras com gravações de músicas inéditas de Michael Jackson (1958-2009).

O conjunto de cassetes, gravadas entre 1989 e 1991, foi encontrado num armazém abandonado em San Fernando Valley, Los Angeles, e entretanto adquirido por um sócio de Musgrove. Segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, que avançou a notícia, o armazém havia pertencido a Bryan Loren, cantor e produtor musical cujo paradeiro actual é desconhecido, e que poderá ter tido naquele local um estúdio de gravação.

O tesouro achado pelo americano de 56 anos inclui 12 temas inéditos nos quais Michael Jackson estaria a trabalhar antes do lançamento do seu oitavo álbum de estúdio, Dangerous (1991). “Fui a todos os sites de fãs. Há rumores de que algumas delas [as canções] existem cá fora e que outras chegaram a ser divulgadas, mas muito pouco”, disse Musgrove à Hollywood Reporter. “Algumas nunca foram para lado nenhum.”

A lista completa do inventário de Gregg Musgrove (cuja foto a Hollywood Reporter apresenta no artigo) reúne todas as canções recolhidas, às quais se juntam trechos de outros registos nunca editados. Nas cassetes, o autor de Thriller e aquele que se supõe ser Bryan Loren podem ser ouvidos a conversar sobre o processo criativo e a gravação. “Fico arrepiado porque nunca ninguém ouviu este material antes. Ouvir o Michael Jackson a falar e a brincar para trás e para a frente foi incrível”, comentou Musgrove.

Entre as canções inéditas encontra-se uma intitulada Don't believe it, que “parece fazer referência aos rumores que circulavam sobre a estrela pop nos meios de comunicação social”, a The Hollywood Reporter, numa referência aos alegados abusos sexuais de menores perpetrados pelo músico.

Noutra cassete, Michael Jackson explica o significado de uma canção chamada Seven digits, que evoca o número através do qual os corpos são identificados numa morgue. Uma das gravações que despertam mais curiosidade é Truth on youth, um suposto dueto de rap entre Jackson e LL Cool J, que no passado já havia dito que gravara uma canção com o autor de Billie Jean.

De resto, será muito provável que Musgrove continue a ser uma das poucas pessoas com acesso a estas cassetes e que nada disto venha a público. O americano e o seu advogado contactaram os herdeiros do músico, que se constituíram como entidade jurídica, e, apesar de não terem reclamado nem a posse nem a compra das fitas, deixaram bem claro numa carta oficial que nem Musgrove nem qualquer outra pessoa que possa vir a comprar este material detêm os direitos de autor das gravações ou das composições, apenas o direito à propriedade. Ou seja, estas cassetes não poderão ser divulgadas publicamente.

Apesar de o valor concreto deste achado ainda ser indefinido, Gregg Musgrove e a sua equipa de conselheiros acreditam que se situará na ordem dos sete dígitos. O norte-americano “planeia levá-lo às quatro maiores casas de leilões num futuro próximo”, aponta a The Hollywood Reporter.